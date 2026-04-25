"Или операция — или морг": врачи шокировали туристку после того, что с ней произошло в Италии

Британская туристка едва не погибла после укуса ядовитого паука во время отдыха в Италии. Обычный, на первый взгляд, укус превратился в многомесячный кошмар с сепсисом, операциями и угрозой потери ног.

43-летняя Джулия Ньютон-Мерсер отправилась в недельное путешествие на Сардинию в Италии, даже не подозревая, чем это закончится. После укуса в лодыжку она сначала решила, что это обычная реакция на насекомое — место только чесалось и воспалялось. Однако со временем ситуация ухудшалась: рана то заживала после антибиотиков, то снова открывалась, пишет Daily Star.

Врачи были озадачены — ни одно лечение не давало стабильного результата. Через несколько месяцев на ноге появился огромный черный волдырь, а состояние женщины резко ухудшилось.

В августе 2023 года Джулию срочно госпитализировали с сепсисом. Врач прямо заявил ей: или немедленная операция, или — морг в тот же день. Женщина перенесла сложное пятичасовое хирургическое вмешательство, во время которого медики очищали пораженные ткани, спасая ее ноги.

По словам врачей, причиной стал укус так называемого "паука-скрипача" (violin spider), чей яд вызывает некроз тканей — фактическое разрушение кожи.

Туристку в Италии укусил паук Фото: Kennedy News and Media

Несмотря на несколько пересадок кожи в 2024-2025 годах, Джулия больше не может нормально ходить — только около 30 секунд без посторонней помощи. Из-за осложнений она вынуждена была оставить работу и ежедневно принимать 15 различных препаратов.

"Я фактически потеряла свою прежнюю жизнь, — признается женщина, — Никогда бы не подумала, что все это может произойти из-за маленького укуса".

Теперь Джулия призывает путешественников быть осторожными: использовать репелленты, закрывать тело и обязательно проверять любые подозрительные укусы.

"Если что-то выглядит странно — не игнорируйте. Возвращайтесь к врачам снова и снова. Я просто не знала, что такие пауки существуют — и мне очень не повезло", — говорит она.

