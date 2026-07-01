Під Києвом помітили змію на пляжі: вільно повзала між відпочивальниками (відео)

В Ірпені Київської області відпочивальники помітили змію на пляжі, повідомили у мережі. Плазун звивався на піску між людьми, шезлонгами та покривалами, доки його не помітили та не розбіглись в усі боки. Як люди відреагували на змію, яка з'явилась під час відпочинку на пляжі?

Жінка побачила змію, яка повзла у напрямку одного з відпочивальників, і примусила його піднятись, щоб врятуватись від можливої загрози, ідеться у дописі у місцевому Telegram-каналі "Це Ірпінь, Гріша". Чоловік, який спокійно засмагав на рушнику, зірвався на ноги, коли помітив плазуна, який звивався на відстані витягнутої руки.

Публікація з інцидентом на пляжі в Ірпені з'явилася у мережі близько 10 год 1 липня. Вказується, що змію помітили у зоні відпочинку СМУ (район "Будівельно-монтажного управління" на в'їзді у Київ). На відео чути, як жінка звертається до відпочивальника, кажучи "Чоловіче, біля вас змія!". Відпочивальник спершу оглядається, не розуміючи у чому справа, а потім стає на ноги й роздивляється плазуна. Окрім 20-секундного записі у дописі є також фото істоти, яку помітили на пляжі в Ірпені: не вказано, що зі змією сталось далі — її відпустили чи ні.

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Змії в Україні — як вилядає плазун, якого помітили на пляжі в Ірпені Фото: Telegram

У Telegram-каналі запевнили, що плазун не становить загрози: це не гадюка чи якась інша отруйна змія, а вуж.

Серед коментарів, які з'явились у відповідь на відео зі змією на пляжі в Ірпені, погодились, що це справді може бути вуж. Втім, люди уточнювали, що це водяний вуж, а інші застерігали, що не все так однозначно і слід бути обачними.

Змії в Україні — коментарі щодо вужа в Ірпені на пляжі Фото: Скриншот

Змії в Україні — деталі

Про активізацію змій у літній сезон ідеться у репортажі медіа "Київ 24", який з'явився 19 червня 2026 року. З'ясували, що "влітку пік активності плазунів" і що їх помітили на пляжах Одеси, на Гідропарку Києва й також у зонах відпочинку Прикарпаття. Рятувальники, на яких посилаються у репортажі, пояснили, як поводитись, щоб бути у безпеці. Серед правил безпеки — ходити у штанах, дивитись під ноги й не дратувати змій, чути на відео.

Тим часом 26 червня про змій в Україні розповів герпетолог, науковець Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак в інтерв'ю медіа "Телеграф". Науковець підтвердив, що влітку відпочивальники справді бояться зустрітись зі змією у воді, оскільки їх можуть вкусити. Зі слів Марущака, така ймовірність дуже низька, оскільки змії, коли опиняються у воді, уникають людей, дуже обережні і займаються пошуком їжі. Також герпетолог уточнив, що найчастіше ідеться про водяного вужа, якого можна впізнати за шахоподібними плямами на тілі, через що його плутають з гадюкою.

Зауважмо, що на порталі Державної екологічно інспекції вказано, що в Україні живуть 10 видів змій і "серед них немає жодної смертельно отруйної". Також експерти навели характерні ознаки чотирьох найпоширеніших плазунів: вужа звичайного, вужа водяного, полоза сарматського та жовточеревного полоза.

Зазначимо, у травні Фокус писав про найбільшу змію України — про полоза жовточеревного. Олексій Марущак розповів, що плазун досягає двох метрів, може вкусити, але укус не отруйний.

Нагадуємо, герпетолог повідомив, що в Україні посеред міст можна побачити пітонів, удавів та кобр: чому так стається.