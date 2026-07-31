В Одессе отдыхающие на пляже сняли удачную работу ПВО: "Шахеды" падали в море (видео)

Около 35 российских дронов атаковали Одесскую область с моря сегодня после обеда.

Несмотря на воздушную тревогу и угрозу обстрелов, наиболее смелые граждане отправились отдыхать на море, где стали невольными свидетелями того, как один из "Шахедов" рухнул в море. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал "Одесса. Инфо".

Также паблик поделился кадрами сбития дронов над морем. На записи видно, как обломки падают в воду.

По информации СМИ, пуски ударных беспилотников произведены из Гвардейского в Крыму. Преимущественно запускали "Герберы".

Сообщается, что ПВО сбила все дроны, которые пытались прорваться в порт и Пересыпь.

Местные власти неоднократно предупреждали людей, чтобы те не рисковали жизнью, отправляясь на пляжи, поскольку прибрежная зона находится под усиленным вниманием российских оккупантов, которые терроризируют регион с воздуха. Однако это мало действует, и отдыхающие продолжают загорать под звуки воздушной тревоги.

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К сожалению, не всегда это заканчивается благополучно. Так, несколько недель назад в Одессе девушка погибла прямо в гамаке на пляже после того, как ей в шею попал осколок сбитого над морем "Шахеда".

Также в Грибовке Одесской области прямо у берега взорвалась морская мина. Погиб мужчина, который купался неподалеку.

Напомним, в Одесской области ребенка на матрасе унесло в заминированную акваторию. Мальчика и двух взрослых, которые бросились на помощь, удалось благополучно доставить на берег.

Также сообщалось, что девушка на BMW застряла в песке на одесском пляже.