Девушка на BMW застряла в песке на одесском пляже, — СМИ (фото)

В Одессе девушка за рулем BMW не заметила знак "Пешеходная зона" и заехала на пляж "Чайка".

Выехать из него она уже не смогла, поскольку колеса ее авто застряли в песке, пишет "Думская".

Не обошлось без помощи правоохранителей. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции помогли убрать машину с территории пляжа, а владелице выписали штраф за нарушение требований дорожных знаков и за управление транспортным средством без номерных знаков.

Фото: Думская

Отметим, что в этом случае обошлось без жертв, чего не скажешь о другом ДТП с участием водителя авто той же марки.

Сегодня в соцсетях разлетелось видео, как 18 июля водитель на BMW, который ехал по Бориспольскому шоссе из Киева в направлении села Счастливое, на огромной скорости пошел на обгон авто с правой стороны, выехав на обочину, обозначенную сплошной линией дорожной разметки. Там он сбил 17-летнего парня и его 44-летнего отца, которые ехали на велосипедах.

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От полученных травм юноша скончался на месте. Второго пострадавшего госпитализировали.

Место ДТП на Бориспольской трассе Фото: Прокуратура Киева

Водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения. Драгер показал в его крови 0,32 промилле алкоголя. 27-летний мужчина задержан. Ему сообщено о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель велосипедиста (ч 3. ст. 286-1 УК Украины), сообщили в прокуратуре Киева.

В последние несколько дней СМИ и Telegram-каналы начали активно публиковать февральские результаты исследования LendingTree Insurance, онлайн-сервиса по подбору и сравнению страховых полисов в США, согласно которым водители BMW официально являются худшими водителями на дороге. На каждую тысячу владельцев BMW приходится почти 45 дорожных инцидентов на 1000 водителей — от аварий и превышения скорости до штрафов и управления в нетрезвом виде.

В тройку антирейтинга также вошли RAM (44.7) и Tesla (42,8), которая в прошлом году была на первом месте. У водителей Tesla — фактически самый высокий показатель аварий.

Самые низкие показатели ДТП — у водителей Chrysler (25,5), Cadillac (27) и Mercury (27,9)

Напомним, бельгийский дизайнер, создавший BMW X5, неожиданно получил гражданство РФ.

Также мы писали, что в РФ производят "фальшивые" BMW.