Дівчина на BMW застрягла в піску на одеському пляжі, — ЗМІ (фото)

В Одесі дівчина за кермом BMW не помітила знак "Пішохідна зона" і заїхала на пляж "Чайка".

Виїхати звідти вона вже не змогла, оскільки колеса її автомобіля застрягли в піску, пише "Думська".

Не обійшлося без допомоги правоохоронців. Співробітники поліції, які прибули на місце події, допомогли прибрати автомобіль з території пляжу, а власниці виписали штраф за порушення вимог дорожніх знаків та за керування транспортним засобом без номерних знаків.

Фото: Думская

Зазначимо, що в цьому випадку обійшлося без жертв, чого не можна сказати про іншу ДТП за участю водія автомобіля тієї ж марки.

Сьогодні в соцмережах з’явилося відео, на якому видно, як 18 липня водій BMW, який їхав по Бориспільському шосе з Києва в напрямку села Щасливе, на величезній швидкості почав обганяти автомобіль з правого боку, виїхавши на узбіччя, позначене суцільною лінією дорожньої розмітки. Там він збив 17-річного хлопця та його 44-річного батька, які їхали на велосипедах.

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Від отриманих травм юнак помер на місці. Другого потерпілого госпіталізували.

Місце ДТП на Бориспільській трасі Фото: Прокуратура Києва

Водій BMW перебував у стані алкогольного сп’яніння. Аналізатор "Драгер" зафіксував у його крові 0,32 проміле алкоголю. 27-річного чоловіка затримано. Йому повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель велосипедиста (ч. 3 ст. 286-1 КК України), повідомили в прокуратурі Києва.

Протягом останніх кількох днів ЗМІ та Telegram-канали почали активно публікувати лютневі результати дослідження LendingTree Insurance — онлайн-сервісу з підбору та порівняння страхових полісів у США, згідно з якими водії BMW офіційно стали найгіршими на дорозі. На кожну тисячу власників BMW припадає майже 45 дорожніх інцидентів на 1000 водіїв — від ДТП і перевищення швидкості до штрафів та керування в нетверезому стані.

До трійки антирейтингу також увійшли RAM (44,7) і Tesla (42,8), яка минулого року посідала перше місце. У водіїв Tesla — фактично найвищий показник ДТП.

Найнижчі показники ДТП — у водіїв Chrysler (25,5), Cadillac (27) та Mercury (27,9)

Нагадаємо, що бельгійський дизайнер, який створив BMW X5, несподівано отримав громадянство РФ.

Також ми писали, що в РФ виробляють "підроблені" BMW.