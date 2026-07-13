Бельгійський дизайнер, який створив BMW X5, несподівано отримав громадянство РФ, — ЗМІ

П'єр Леклерк працював у автомобільних концернах Європи та Азії, і саме він розробив дизайн культових позашляховиків BMW X5 та X6.

Бельгійський дизайнер став громадянином Росії, як випливає з указу Володимира Путіна, повідомляє видання "Медуза".

П'єр Леклерк — колишній дизайнер BMW. У 2013–2017 роках Леклерк очолював відділ дизайну в китайському автоконцерні Great Wall Motors, де курирував такі проєкти, як позашляховик Haval H6, який "отримав схвальні відгуки за свій вишуканий дизайн". Потім Леклерк працював у корейській компанії Kia Motors.

Леклерк також розробляв дизайн позашляховиків BMW X5 та X6, перш ніж очолити підрозділ M Performance німецького автовиробника.

"Леклерк — один із небагатьох видатних дизайнерів, які побували на всіх основних автомобільних ринках, зокрема в Європі, США та Китаї", — заявили в Kia.

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Згодом Леклерк перейшов до французької компанії Citroën, де й досі очолює відділ дизайну.

Чому він вирішив отримати російський паспорт, невідомо.

Також Путін надав російське громадянство ще кільком відомим особам, як випливає з указу. Наприклад, єпископу Чиказькому та Середньоамериканському Спиридону, а також протоієрею з Нової Зеландії Володимиру Бойкову.

Указ Путіна, в якому згадується П"єр Леклерк Фото: Скриншот

Усього у списку — дванадцять іноземців та їхні діти.

До числа нових громадян увійшов також Володимир Бойков, який народився в Австралії у 1966 році та обіймає посаду протоієрея в Новій Зеландії.

Крім того, у документі підтверджується надання громадянства військовому журналісту з Сирії Іяду Альхусейну, який народився у 1979 році. Одночасно з ним російське громадянство отримали його діти — Зейн Алабідін та Міра.

Згідно з указом, громадянство Росії також отримали Едуардо Веас Іньєста (1994 року народження, уродженець Іспанії), Лін Дауд (народилася 1996 року в Сирії), Валентин Лосєв (1962 року народження, Казахстан) та Анжеліка Карчевська (1969 року народження).

До переліку також увійшли уродженці Франції — професор Ален Жорж Андре Дюфло та Патрік Ервен Гоффман, а також Карін Мартіна Штеммлер-Герузель, яка народилася в Німеччині, та Віктор Гайдуч з Узбекистану разом із дочкою Софією, яка народилася в Новій Зеландії. Чому вони отримали громадянство РФ — також невідомо.

Нагадаємо, раніше кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про можливість отримання російського громадянства для мешканців невизнаного Придністров’я за спрощеною процедурою. Це рішення пояснюють "необхідністю захищати права і свободи людини".

А минулого року громадянство РФ отримав український блогер Артур Бабич.