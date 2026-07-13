Бельгийский дизайнер, создавший BMW X5, неожиданно получил гражданство РФ, — СМИ

Пьер Леклерк работал в автоконцернах Европы и Азии, и именно он разработал дизайн культовых внедорожников BMW X5 и X6.

Бельгийский дизайнер стал гражданином России, следует из указа Владимира Путина, сообщает издание "Медуза".

Пьер Леклерк — бывший дизайнер BMW. В 2013-2017 годах Леклерк возглавлял отдел дизайна в китайском автоконцерне Great Wall Motors, где курировал такие проекты, как внедорожник Haval H6, который был "хорошо принят за свой изысканный дизайн". Затем Леклерк работал в корейской Kia Motors.

Леклерк также разрабатывал дизайн внедорожников BMW X5 и X6, прежде чем возглавить подразделение M Performance немецкого автопроизводителя.

"Леклерк — один из немногих выдающихся дизайнеров, которые побывали на всех основных автомобильных рынках, включая Европу, США и Китай", — заявляли в Kia.

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После Леклерк перешел во французский Citroën, где до сих пор возглавляет отдел дизайна.

Почему он решил получить российский паспорт, неизвестно.

Также Путин предоставил российское гражданство еще нескольким примечательным персонажам, что следует из указа. Например, епископу Чикагскому и Средне-Американскому Спиридону, а также протоиерею из Новой Зеландии Владимиру Бойкову.

Указ Путина в котором упоминается Пьер Леклерк Фото: Скриншот

Всего в списке двенадцать иностранцев и их дети.

В число новых граждан вошел также Владимир Бойков, появившийся на свет в Австралии в 1966 году и занимающий должность протоиерея в Новой Зеландии.

Кроме того, документом подтверждается предоставление гражданства военному журналисту из Сирии Ияду Альхуссейну, родившемуся в 1979 году. Одновременно с ним российское гражданство получили его дети — Зейн Алабидин и Мира.

Согласно указу, гражданство России получили также Эдуардо Веас Иниеста (1994 года рождения, уроженец Испании), Лин Дауд (родилась в 1996 году в Сирии), Валентин Лосев (1962 года рождения, Казахстан) и Анжелика Карчевская (1969 года рождения).

В перечень также включены уроженцы Франции — профессор Ален Жорж Андре Дюфло и Патрик Эрвен Хоффман, а также Карин Мартина Штэммлер-Герузель, родившаяся в Германии, и Виктор Гайдуч из Узбекистана вместе с дочерью Софией, которая появилась на свет в Новой Зеландии. Почему они получили граждаство РФ – также неизвестно.

Напомним, ранее кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о возможности получения российского гражданства для жителей непризнанного Приднестровья по упрощенной процедуре. Это решение объясняют "необходимостью защищать права и свободы человека".

А в прошлом году гражданство РФ получил украинский блогер Артур Бабич.