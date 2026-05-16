Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Приднестровья

Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о возможности получения российского гражданства для жителей непризнанного Приднестровья по упрощенной процедуре.

Это решение объясняют "необходимостью защищать права и свободы человека". Соответствующий указ был подписан Путиным, передает "РИА Новости".

В документе отмечается, что право на получение российского гражданства по упрощенной процедуре получили иностранные граждане или лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста и постоянно проживавшие на день вступления в силу указа в непризнанном Приднестровье.

Указ был издан якобы для защиты прав и свобод человека и гражданина, "руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права".

Для получения российского гражданства по упрощенной процедуре жителям Приднестровья нужно обратиться с соответствующим заявлением в дипломатические представительства и консульские учреждения России. При этом они не должны проживать на территории РФ в течение 5 лет, владеть русским языком и знать историю и основы законодательства России.

Также в документе указано, что российское гражданство могут получить дети-сироты, дети без родительской опеки и недееспособные лица, проживающие в Приднестровье. Для этого заявление должны подать их законные представители или руководители учреждений, под присмотром которых находятся те.

Напомним, что украинские военные сообщали об усилении обороны на границе с Приднестровьем, где находится российский контингент. ВСУ укрепляют фортификации, расширяют возможности медицинских учреждений и поддерживают транспортную инфраструктуру в приграничье.

Ранее мы также информировали, что секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил об угрозе для более 220 тысяч российских граждан в Приднестровье. По его словам, Москва готова использовать все доступные методы для их защиты, не исключая никаких сценариев.