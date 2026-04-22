"Используем все методы": Шойгу пригрозил Молдове "защитой россиян" в Приднестровье

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил об угрозе для более 220 тысяч российских граждан в непризнанном Приднестровье, входящем в состав Молдовы. По его словам, Москва готова использовать все доступные средства для их защиты.

В интервью российской ежедневной газете "Комсомольская правда" Шойгу сказал, что Москва готова использовать любые средства для защиты российских граждан в Приднестровье, сообщает информационное агентство Reuters 22 апреля.

"Нельзя забывать, что в Приднестровье проживает более 220 000 граждан России. Их интересы и безопасность сейчас под угрозой из-за непродуманных и безответственных действий Киева и Кишинева. Если возникнет такая необходимость, Россия примет все необходимые меры и использует все доступные методы для их защиты в соответствии с конституцией. Нельзя ничего исключать, и мы рассматриваем все возможные сценарии, даже те, которые являются наименее вероятными", — сказал Шойгу ежедневной газете.

Он отметил, что Россия надеется, "что события не будут развиваться по самому негативному сценарию".

Пророссийское Приднестровье отделилось от Молдовы еще до распада советского режима и после короткой войны 1992 года существует в мире рядом с ней уже более трех десятилетий. Проевропейские власти Молдовы в последнее время усиливают давление на анклав, граничащий с Украиной.

Переговорщики из Молдовы и Приднестровья не смогли достичь никакого прогресса на своей последней встрече на прошлой неделе, направленной на продвижение к урегулированию конфликта.

Приднестровье возражает против Молдовы на прошлой неделе, которая запретила въезд командирам 1500-тысячного контингента российских "миротворцев", стоявшего между двумя сторонами с 1992 года. Оно также отвергает план правительства Кишинева распространить таможенные сборы и налог на добавленную стоимость на этот регион.

Президент Молдовы Майя Санду хочет ввести свою страну в Европейский Союз до 2030 года и говорит, что этот процесс можно осуществить даже без решения Приднестровского конфликта.

В своих комментариях "Комсомольской правде" Шойгу обвинил Молдову в блокировании переговоров по урегулированию конфликта и препятствовании жителям региона голосовать на выборах и референдуме 2024 года, на котором жители большинством голосов поддержали вступление в ЕС.

Напомним, что российские силы рассматривают создание "буферной зоны" в Винницкой области со стороны Приднестровья, но эксперт Сергей Грабский заявил о недостатке ресурсов для этого. В регионе насчитывается лишь 1,5-3 тысячи военных, которых недостаточно для проведения масштабной операции.

Ранее мы также информировали, что украинские военные заминировали границу с непризнанным Приднестровьем в Винницкой области. Инженерные подразделения вместе с пограничниками устанавливают минные заграждения, колючую проволоку и системы видеонаблюдения.