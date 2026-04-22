"Використаємо всі методи": Шойгу пригрозив Молдові "захистом росіян" у Придністров'ї

Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу заявив про загрозу для понад 220 тисяч російських громадян у невизнаному Придністров’ї, що входить до складу Молдови. За його словами, Москва готова використати всі доступні засоби для їхнього захисту.

В інтерв'ю російській щоденній газеті "Комсомольська правда" Шойгу сказав, що Москва готова використати будь-які засоби для захисту російських громадян у Придністров’ї, повідомляє інформаційне агентство Reuters 22 квітня.

"Не можна забувати, що в Придністров’ї проживає понад 220 000 громадян Росії. Їхні інтереси та безпека зараз під загрозою через непродумані та безвідповідальні дії Києва та Кишинева. Якщо виникне така потреба, Росія вживе всіх необхідних заходів та використає всі доступні методи для їх захисту згідно з конституцією. Не можна нічого виключати, і ми розглядаємо всі можливі сценарії, навіть ті, які є найменш вірогідними", — сказав Шойгу щоденній газеті.

Він зазначив, що Росія сподівається, "що події не розвиватимуться за найнегативнішим сценарієм".

Проросійське Придністров'я відокремилося від Молдови ще до розпаду радянського режиму та після короткої війни 1992 року існує в мирі поряд з нею вже понад три десятиліття. Проєвропейська влада Молдови останнім часом посилює тиск на анклав, що межує з Україною.

Переговорники з Молдови та Придністров'я не змогли досягти жодного прогресу на своїй останній зустрічі минулого тижня, спрямованій на просування до врегулювання конфлікту.

Придністров'я заперечує проти Молдови минулого тижня, яке заборонило в'їзд командирам 1500-тисячного контингенту російських "миротворців", що стояв між двома сторонами з 1992 року. Воно також відкидає план уряду Кишинева поширити митні збори та податок на додану вартість на цей регіон.

Президент Молдови Майя Санду хоче ввести свою країну до Європейського Союзу до 2030 року та каже, що цей процес можна здійснити навіть без вирішення Придністровського конфлікту.

У своїх коментарях "Комсомольській правді" Шойгу звинуватив Молдову в блокуванні переговорів щодо врегулювання конфлікту та перешкоджанні жителям регіону голосувати на виборах і референдумі 2024 року, на якому жителі більшістю голосів підтримали вступ до ЄС.

Нагадаємо, що російські сили розглядають створення "буферної зони" на Вінниччині з боку Придністров’я, але експерт Сергій Грабський заявив про нестачу ресурсів для цього. У регіоні налічується лише 1,5–3 тисячі військових, яких недостатньо для проведення масштабної операції.

Раніше ми також інформували, що українські військові замінували кордон із невизнаним Придністров’ям у Вінницькій області. Інженерні підрозділи разом із прикордонниками встановлюють мінні загородження, колючий дріт і системи відеоспостереження.