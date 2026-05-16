Путін спростив отримання громадянства РФ для мешканців Придністров'я

Кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про можливість отримання російського громадянства для мешканців невизнаного Придністров'я за спрощеною процедурою.

Це рішення пояснюють "необхідністю захищати права та свободи людини". Відповідний указ було підписано Путіним, передає "РИА Новости".

У документі наголошується, що право на отримання російського громадянства за спрощеною процедурою отримали іноземні громадяни або особи без громадянства, які досягли 18-річного віку та постійно проживали на день набрання чинності указу в невизнаному Придністров'ї.

Указ було видано нібито задля захисту прав і свобод людини та громадянина, "керуючись загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права".

Для отримання російського громадянства за спрощеною процедурою мешканцям Придністров'я потрібно звернутися з відповідною заявою до дипломатичних представництв та консульських установ Росії. При цьому вони не повинні проживати на території РФ впродовж 5 років, володіти російською мовою та знати історію й основи законодавства Росії.

Також у документі вказано, що російське громадянство можуть отримати діти-сироти, діти без батьківського піклування та недієздатні особи, які проживають у Придністров’ї. Для цього заяву мають подати їхні законні представники або керівники установ, під наглядом яких перебувають ті.

Нагадаємо, що українські військові повідомляли про посилення оборони на кордоні з Придністров’ям, де перебуває російський контингент. ЗСУ укріплюють фортифікації, розширюють можливості медичних закладів і підтримують транспортну інфраструктуру в прикордонні.

Раніше ми також інформували, що секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив про загрозу для понад 220 тисяч російських громадян у Придністров’ї. За його словами, Москва готова використати всі доступні методи для їхнього захисту, не виключаючи жодних сценаріїв.