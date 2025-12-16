Блогер-миллионник из Украины получил паспорт РФ и купил квартиру в Москве (фото)

Блогер Артур Бабич сообщил, что получил российский паспорт и официально стал гражданином РФ. Также он поделился еще одной личной новостью — вместе с партнершей они приобрели квартиру.

О смене гражданства Бабич написал в своем Telegram-канале, отметив, что путь к этому решению был непростым и стал для него важным жизненным опытом. По его словам, получение паспорта — это не только формальность, а прежде всего выбор страны, которую он считает своим домом, и людей, которые были рядом все это время.

До этого блогер также сообщал о покупке собственного жилья. Он отметил, что впереди их ждет выплата ипотеки и ремонт, пошутив, что главное — не поссориться во время этого процесса.

Артур Бабич купил квартиру в Москве Фото: Telegram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Учебное заведение в Кривом Роге, где остались документы Бабича, отказывалось выдавать аттестат для поступления в российский университет. Блогер отмечал, что выбрал Россию из-за лучшей системы образования. Он добавил, что считает блогерство несерьезной сферой деятельности и стремится получить "реальную" профессию.

Блогер Анна Алхим оскорбила жителей Львова из-за русского языка. Алхим утверждала, что ребенок в детском саду Львова остался без подарка на Святого Николая, потому что общался на русском языке. В горсовете это отрицают.

Кроме того, украинский блогер Елена Мандзюк сделала противоречивое заявление о русскоязычных детях. После этого нардеп Алексей Гончаренко назвал ее "неумеющей".