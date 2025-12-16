Блогер-мільйонник з України отримав паспорт РФ і купив квартиру в Москві (фото)

Блогер Артур Бабіч повідомив, що отримав російський паспорт і офіційно став громадянином РФ. Також він поділився ще однією особистою новиною — разом із партнеркою вони придбали квартиру.

Про зміну громадянства Бабіч написав у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що шлях до цього рішення був непростим і став для нього важливим життєвим досвідом. За його словами, отримання паспорта — це не лише формальність, а насамперед вибір країни, яку він вважає своїм домом, і людей, які були поруч увесь цей час.

До цього блогер також повідомляв про купівлю власного житла. Він зазначив, що попереду на них чекає виплата іпотеки та ремонт, пожартувавши, що головне — не посваритися під час цього процесу.

Артур Бабіч купив квартиру в Москві Фото: Telegram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Навчальний заклад у Кривому Розі, де залишилися документи Бабіча, відмовлявся видавати атестат для вступу до російського університету. Блогер зазначав, що обрав Росію через найкращу систему освіти. Він додав, що вважає блогерство несерйозною сферою діяльності й прагне здобути "реальну" професію.

Блогерка Анна Алхім образила мешканців Львова через російську мову. Алхім стверджувала, що дитина у дитсадку Львова залишилась без подарунку на Святого Миколая, тому що спілкувалась російською мовою. У міськраді це заперечують.

Крім того, українська блогерка Олена Мандзюк зробила суперечливу заяву про російськомовних дітей. Після цього нардеп Олексій Гончаренко назвав її "невміняємою".