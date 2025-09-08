"Краще спалити документи": український коледж провчив блогера, який перейшов на бік РФ

Уродженець України, а нині російський TikTok-блогер Артур Бабіч, постав перед неочікуваними труднощами при спробі здобути освіту в Москві. Навчальний заклад у Кривому Розі, де залишилися його документи, відмовляється видавати атестат для вступу до російського університету.

Блогер, який наразі подав документи, щоб отримати російське громадянство, планував вступити до Російського технологічного університету. Однак реалізація цього плану ускладнилася через позицію української сторони.

За словами Бабіча, у коледжі категорично відмовилася надавати документи, начебто заявивши, що "краще спалити документи", ніж дозволити йому навчатися в Росії. Утім, офіційних коментарів від адміністрації поки що не надходило.

Блогер зазначив, що обрав Росію через найкращу систему освіти. Він додав, що вважає блогерство несерйозною сферою діяльності й прагне здобути "реальну" професію.

Навчався у Кривому Розі

Бабіч, який після закінчення школи навчався на спеціальності "менеджмент" у Кривому Розі, кар'єру за фахом так і не розпочав. У 2018 році він приєднався до одного з TikTok-проєктів у Росії, що заклало фундамент його популярності.

Позиція блогера щодо війни з часом зазнавала кардинальних змін. Спочатку він виїхав з Росії до США, і навіть виконував гімн України. Це викликало гостру критику з боку російської аудиторії.

Після повернення до Москви зірка інтернету зіткнувся там з обвинуваченнями у підтримці України та "дискредитації ЗС РФ". У 2023 році з цієї причини йому заборонили в'їзд до Росії.

Щоб реабілітуватися перед російською аудиторією, блогер зробив радикальну заяву про готовність "іти на фронт вбивати українців". Після цього йому дозволили повернутися у РФ.

Перехід у громадянство РФ

У 2025 році Бабіч офіційно подав документи на отримання російського громадянства і попросив не називати його "українським блогером", остаточно відмежовуючись від своєї батьківщини.

Навесні він взяв участь у пропагандистських заходах, зустрівшись з учнями курської школи. Вони є учасниками прокремлівської організації "Рух перших" — аналог радянських піонерів, які розповідали про свої мрії воювати за російського диктатора.

Спроба Бабіча забрати документи через знайомих також зазнала невдачі — коледж у Кривому Розі залишається непохитним.

