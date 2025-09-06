"Я шокована": Мусіна відреагувала на звинувачення, що G.Bar створений на вкрадених в армії грошах

Українська бізнесвумен та блогерка Сабіна Мусіна прокоментувала заяви колишнього чоловіка Андрія Трушковського, що її бізнес салонів краси G.Bar нібито збудований на вкрадених в армії грошах.

За словами підприємиці, це наклеп і спроби зруйнувати її гідність, честь та ділову репутацію. Юристи вже готують позов до суду. Про це Мусіна повідомила в Threads.

"Мені потрібен був час, щоб сформулювати свою думку без емоцій. Бо як жінка я шокована", — почала блогерка.

Бізнесвумен додала, що як співвласниця і відповідальна людина за своїх працівників повинна висловитися.

"Це наклеп і він нічим не підтверджений! За наклеп і спроби зруйнувати мою гідність, честь та ділову репутацію — доведеться нести відповідальність", — заявила Сабіна Мусіна.

Підприємиця наголосила, що розповіді Трушковсього про їхнє особисте життя вона коментувати не буде.

Сабіна Мусіна відповіла на звинувачення Фото: Threads

"Мій перший шлюб завершився понад 10 років тому. Відтоді я не маю жодного стосунку до життя, діяльності чи фінансових справ колишнього чоловіка. Будь-які спроби пов’язати моє ім’я, мій бізнес або мою команду з кримінальним провадженням, відкритим проти нього, є маніпуляцією та введенням суспільства в оману. Поширення неправдивої інформації про мою нібито "причетність" до корупційних дій колишнього чоловіка не лише підриває мою ділову репутацію, а й завдає шкоди чесним людям, які працюють зі мною", — додала вона.

У чому звинуватили Сабіну Мусіну

У своєму відео Андрій Трушковський, який живе за кордоном, заявив, що ексчоловік Мусіної, бізнесмен Костянтин Чередніченко, який мав стосунок до "Укроборонпрому", нібито виділив 50 тисяч доларів на відкриття першого салону G.Bar: "Її чоловік крав гроші в "Укроборонпрому", в пенсіонерів, ЗСУ, АТОшників, а потім GBar на ці гроші було побудовано. Всі машини з салону: і перша, і друга, подорожі, сумки елітні, всі пластичні операції — туди пішли ці гроші".

Мусіна та Трушковський перебували у шлюбі з 2020 по 2021 рік. Від Чередніченка бізнесвумен народила доньку Кіру. Вони прожили у шлюбі близько 14 років. Чередніченка офіційно засуджено до восьми років позбавлення волі за корупцію в українській оборонній сфері. Втім, той перебуває за кордоном.

