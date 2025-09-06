"Я шокирована": Мусина отреагировала на обвинения, что G.Bar создан на украденных в армии деньгах

Украинская бизнесвумен и блогерша Сабина Мусина прокомментировала заявления бывшего мужа Андрея Трушковского, что ее бизнес салонов красоты G.Bar якобы построен на украденных в армии деньгах.

По словам предпринимательницы, это клевета и попытки разрушить ее достоинство, честь и деловую репутацию. Юристы уже готовят иск в суд. Об этом Мусина сообщила в Threads.

"Мне нужно было время, чтобы сформулировать свое мнение без эмоций. Потому что как женщина я шокирована", — начала блогерша.

Бизнесвумен добавила, что как совладелица и ответственный человек за своих работников должна высказаться.

"Это клевета и она ничем не подтверждена! За клевету и попытки разрушить мое достоинство, честь и деловую репутацию — придется нести ответственность", — заявила Сабина Мусина.

Предпринимательница отметила, что рассказы Трушковского об их личной жизни она комментировать не будет.

"Мой первый брак завершился более 10 лет назад. С тех пор я не имею никакого отношения к жизни, деятельности или финансовым делам бывшего мужа. Любые попытки связать мое имя, мой бизнес или мою команду с уголовным производством, открытым против него, являются манипуляцией и введением общества в заблуждение. Распространение ложной информации о моей якобы "причастности" к коррупционным действиям бывшего мужа не только подрывает мою деловую репутацию, но и наносит вред честным людям, которые работают со мной", — добавила она.

В чем обвинили Сабину Мусину

В своем видео Андрей Трушковский, который живет за границей, заявил, что экс-супруг Мусиной, бизнесмен Константин Чередниченко, который имел отношение к "Укроборонпрому", якобы выделил 50 тысяч долларов на открытие первого салона G.Bar: "Ее муж воровал деньги у "Укроборонпрома", у пенсионеров, ВСУ, АТОшников, а потом GBar на эти деньги был построен. Все машины из салона: и первая, и вторая, путешествия, сумки элитные, все пластические операции — туда пошли эти деньги".

Мусина и Трушковский состояли в браке с 2020 по 2021 год. От Чередниченко бизнесвумен родила дочь Киру. Они прожили в браке около 14 лет. Чередниченко официально приговорен к восьми годам лишения свободы за коррупцию в украинской оборонной сфере. Впрочем, тот находится за границей.

