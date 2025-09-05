Марк Цукерберг подал в суд на Марка Цукерберга и Meta: что произошло

Американский адвокат Марк Цукерберг подал в суд на платформу социальной сети Facebook. Он заявляет, что она постоянно блокирует его учетную запись, обвиняя его в том, что он "выдает себя за знаменитость".

В иске отмечается, что адвокат из штата Индиана Марк С. Цукерберг занимается юридической практикой уже почти сорок лет, передает ВВС. То есть, когда он начинал работать, его тезка Марк Э. Цукерберг — основатель Facebook и один из самых богатых людей в мире — был еще маленьким ребенком.

Злую шутку сыграло полное совпадение имени и фамилии — Марк Цукерберг. Однако внимание надо обращать на вторые имена — именно они отличаются. "Я Марк Стивен, а он — Марк Эллиот", — пояснил адвокат.

Учетную запись адвоката Цукерберга блокировали пять раз в течение последних восьми лет. По его словам, это стоило ему огромных убытков: В иске, поданном в Высший суд города Марион, говорится, что материнская компания Facebook Meta ненадлежащим образом удалила уже оплаченную адвокатом рекламу стоимостью 11 тыс. долларов.

Цукерберг обнародовал электронную переписку с Facebook, где говорилось о том, что его обвинили в использовании чужого имени. При этом он заявил, что предоставил свое удостоверение личности с фотографией, кредитные карты и несколько изображений собственного лица, чтобы подтвердить свою личность.

Учетная запись Марка С. Цукерберга в Facebook была заблокирована в мае и восстановлена только после подачи иска. Компания Мета заверила, что принимает меры, чтобы подобный инцидент больше не повторялся.

