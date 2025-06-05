Требует десятки миллионов: Эминем подал в суд на компанию Цукерберга

52-летний американский рэпер Маршалл Брюс Мэтерс III, более известный под псевдонимом Эминем, подал в суд на Meta, материнскую компанию Facebook, Instagram и WhatApp.

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Об этом сообщает TheWrap.

В иске, поданном от имени продюсерской компании рэпера Eight Mile Style, Meta обвиняется в несанкционированном распространении его песен без действительной лицензии.

Адвокаты артиста утверждают, что песни Эминема были размещены в "музыкальных библиотеках" Meta и использовались в пользовательском контенте с помощью таких инструментов, как Reels Remix и Original Audio, в результате чего композиции звучат в миллионах видеороликов и транслировались миллиарды раз.

В юридических документах указано, что Meta пыталась получить лицензии через Audiam, Inc., систему сбора и оплаты цифровых роялти, полномочия, которые, по словам Eight Mile Style, она не предоставляла Audiam.

В иске компания Марка Цукерберга обвиняется в "грубом нарушении", используя одну из самых известных мелодий рэпера "Восьмая миля", а также в "сознательном нарушении", побудив пользователей своих онлайн-сервисов "сделать это, все намеренно и без лицензии".

Марк Цукерберг пока никак публично не отреагировал на иск музыканта Фото: stock.adobe.com

"Таким образом, как известно Meta, она не пользуется и не имеет права на положения о безопасной гавани Закона об авторском праве в цифровую эпоху ("DMCA")", — говорится в иске.

Несмотря на удаление некоторых песен после жалоб, таких как "Lose Yourself", компания "продолжает размещать несанкционированные кавер-версии и инструментальные версии".

Теперь Eight Mile Style требует возмещения фактических убытков, упущенной выгоды и постоянного запрета на нелицензированное использование музыки победителя премии "Оскар".

Предполагаемая сумма — около $ 109 млн. В качестве альтернативы рэпер запрашивает максимальную законную компенсацию в размере $150 тысяч за каждую песню. Учитывая, что в библиотеках насчитали уже 243 композиции, учитывая каверы и инструментальные версии, минимальная сумму может составить от $36 млн.

Компания Эминема запросила суд присяжных.

У Марка Цукерберга никаких комментариев по этому делу прессе не давали.

Ранее Фокус писал, что:

Барак Обама начитал рэп Эминема в поддержку кандидата в президенты США Камалы Харрис.

Рэпер, узнав о беременности своей дочери, посвятил ей очень трогательный клип.

Мы также рассказывали, что бездомный угрожал убить Эминема в его же особняке.