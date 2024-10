Обама начитал рэп Эминема в поддержку кандидата в президенты США Харрис (видео)

Барак Обама пошутил, что он "почувствует себя определенным образом последователем Эминема", добавив, что он "нервничает" перед выступлением.

Бывший президент США Барак Обама продемонстрировал свои музыкальные таланты во время предвыборного митинга вице-президента Камалы Харрис в Детройте. Он прочитал рэп в ее поддержку. Об этом сообщает Rolling Stone.

Во время встречи певец Эминем со сцены представил Барака Обаму и призвал людей голосовать, подчеркивая важность свободы слова.

"Я думаю, что вице-президент Харрис поддерживает будущее этой страны, где эти свободы и многие другие будут защищены и поддерживаться. И здесь, чтобы рассказать вам гораздо больше об этом, президент Барак Обама", — сказал певец.

44-й президент США пошутил, что он "почувствует себя определенным образом последователем Эминема" и добавил, что нервничает перед своим "выступлением".

"Он нервничает, но на поверхности он выглядит спокойным и готовым/To drop bombs, but he keeps on forgetting", — прочитал Обама строки из песни "Lose Yourself" — сингла Эминема 2002 года.

Позже в своей речи Обама раскритиковал Дональда Трампа за его неудачное мероприятие, где "кандидат от республиканцев странным образом решил играть музыку в течение 30 минут вместо того, чтобы отвечать на вопросы", отмечает издание.

