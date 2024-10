Обама начитав реп Емінема в підтримку кандидатки в президенти США Гарріс (відео)

Барак Обама пожартував, що він "відчує себе певним чином послідовником Емінема", додавши, що він "нервується" перед виступом.

Колишній президент США Барак Обама продемонстрував свої музичні таланти під час передвиборчого мітингу віцепрезидентки Камали Гарріс у Детройті. Він прочитав реп на її підтримку. Про це повідомляє Rolling Stone.

Під час зустрічі співак Емінем зі сцени представив Барака Обаму та закликав людей голосувати, підкреслюючи важливість свободи слова.

"Я думаю, що віцепрезидентка Гарріс підтримує майбутнє цієї країни, де ці свободи та багато інших будуть захищені та підтримуватимуться. І тут, щоб розповісти вам набагато більше про це, президент Барак Обама", — сказав співак.

44-й президент США пожартував, що він "відчує себе певним чином послідовником Емінема" та додав, що нервує перед своїм "виступом".

"He’s nervous, but on the surface, he looks calm and ready/To drop bombs, but he keeps on forgetting", — прочитав Обама рядки з пісні "Lose Yourself" — синглу Емінема 2002 року.

Пізніше у своїй промові Обама розкритикував Дональда Трампа за його невдалий захід, де "кандидат від республіканців дивним чином вирішив грати музику протягом 30 хвилин замість відповідати на запитання", зазначає видання.

