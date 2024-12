Не спілкувалися роками: мати Емінема померла у 69 років

Деббі Нельсон померла після боротьби з раком легенів. У Емінема і його матері були напружені стосунки, які стали надбанням громадськості відтоді, як репер став відомим понад 25 років тому.

Мати відомого репера Емінема померла у 69 років. Деббі Нельсон довгий час боролася з раком легенів. Музикант довгий час не спілкувався з нею, але останніми роками вони намагалися відновити стосунки. Про це пише Daily Mail.

Трек "My Name Is" Емінем присвятив своїй матері, а вона подала на нього до суду

Повідомляється, що Нельсон померла ввечері 2 грудня в Сент-Джозефі, штат Міссурі. Емінем (справжнє ім'я Маршалл Метерс) і його мати мали напружені стосунки, які стали надбанням громадськості відтоді, як репер став відомим понад 25 років тому, але батько і син зробили спробу відновити стосунки.

У 2022 році вона привітала сина з включенням до Зали слави рок-н-ролу.

52-річний Емінем згадав свою матір у треку My Name Is з альбому 1999 року The Slim Shady LP, що в кінцевому підсумку призвело до судового розгляду між репером і його матір'ю.

У вересні 2024 року видання InTouch повідомило, що Деббі "невиліковно хвора на рак легенів на пізній стадії".

Журналісти зазначали, що Емінем надавав фінансову допомогу своїй матері, але не підтримував зв'язку з нею та іншими членами своєї сім'ї в Міссурі протягом багатьох років.

"Люди навколо неї навіть не впевнені, чи знає Емінем про те, що відбувається з його матір'ю. Він добре ставиться до своєї мами. Він піклується про неї, але вони особливо не розмовляють. Їм обом було б корисно спілкуватися. Вони могли б помиритися", — зазначив інсайдер.

Він стверджує, що в Емінема виникли "проблеми з довірою" до кількох членів сім'ї після судової тяганини з його тіткою і дядьком, які стверджували, що їхній племінник намагався виселити їх у межах уже відхиленого позову.

Емінем також зіткнувся з судовим позовом з боку своєї матері.

У пісні 1999 року My Name Is репер стверджував, що його мати вживала "більше наркотиків, ніж він сам". Деббі відповіла синові позовом на 11 мільйонів доларів, заявивши про наклеп.

Адвокат репера і музичного продюсера потім опублікував заяву від імені свого клієнта, у якій ідеться про те, що позов став "результатом напружених стосунків" між парою, які існували впродовж усього її життя.

Судовий процес завершився отриманням Деббі 25 000 доларів, більша частина яких дісталася її адвокату.

Деббі народила Маршалла, коли їй було всього 18 років, і незабаром після народження його кинув батько. У 2013 році Емінем випустив трек "Headlights" як вибачення перед своєю мамою.

Емінем із донькою Фото: Скрін відео

Нагадаємо, репер Емінем скоро стане дідусем. Він навіть записав трек Temporary, присвятивши його своїй доньці Гейлі Джейд Скотт.