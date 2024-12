Не общались годами: мать Эминема скончалась в 69 лет

Дебби Нельсон умерла после борьбы с раком легких. У Эминема и его матери были напряженные отношения, которые стали достоянием общественности с тех пор, как рэпер обрел известность более 25 лет назад.

Мать известного рэпера Эминема скончалась в 69 лет. Дебби Нельсон долго время боролась с раком легких. Музыкант долгое время не общался с нею, но в последние годы они пытались восстанавить отношения. Об этом пишет Daily Mail.

Трек "My Name Is" Эминем посвятил своей матери, а она подала на него в суд

Сообщается, что Нельсон скончалась вечером 2 декабря в Сент-Джозефе, штат Миссури. Эминем (настоящее имя Маршалл Мэтерс) и его мать были в напряженных отношених, которые стали достоянием общественности с тех пор, как рэпер обрел известность более 25 лет назад, но отец и сын предприняли попытку восстановить отношения.

В 2022 году она поздравила сына с включением в Зал славы рок-н-ролла.

52-летний Эминем упомянул свою мать в треке My Name Is из альбома 1999 года The Slim Shady LP, что в конечном итоге привело к судебному разбирательству между рэпером и его матерью.

В сентябре 2024 года издание InTouch сообщило, что Дебби "неизлечимо больна раком легких на поздней стадии".

Журналисты отмечали, что Эминем оказывал финансовую помощь своей матери, но не поддерживал связь с ней и другими членами своей семьи в Миссури на протяжении многих лет.

"Люди вокруг нее даже не уверены, знает ли Эминем о том, что происходит с его матерью. Он хорошо относится к своей маме. Он заботится о ней, но они особо не разговаривают. Им обоим было бы полезно общаться. Они могли бы помириться", — отметил инсайдер.

Он утверждает, что у Эминема возникли "проблемы с доверием" к нескольким членам семьи после судебной тяжбы с его тетей и дядей, которые утверждали, что их племянник пытался выселить их в рамках уже отклоненного иска.

Эминем также столкнулся с судебным иском со стороны своей матери.

В песне 1999 года My Name Is рэпер утверждал, что его мать употребляла "больше наркотиков, чем он сам". Дебби ответила сыну иском на 11 миллионов долларов, заявив о клевете.

Адвокат рэпера и музыкального продюсера затем опубликовал заявление от имени своего клиента, в котором говорится, что иск стал "результатом напряженных отношений" между парой, существовавших на протяжении всей ее жизни.

Судебный процесс завершился получением Дебби 25 000 долларов, большая часть которых досталась ее адвокату.

Дебби родила Маршалла, когда ей было всего 18 лет, и вскоре после рождения его бросил отец. В 2013 году Эминем выпустил трек "Headlights" в качестве извинения перед своей мамой.

Эминем с дочерью Фото: Скрин видео

Напомним, рэпер Эминем скоро станет дедушкой. Он даже записал трек Temporary, посвятив его своей дочери Хейли Джейд Скотт.