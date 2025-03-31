Чудо в Андах: умер один из 16-ти спасшихся, которые были вынуждены стать каннибалами

Альваро Мангино был среди пассажиров небольшого самолета, который разбился у подножья потухшего вулкана на высоте 3600 метров. Уцелевшим удалось выжить благодаря телам погибших попутчиков.

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Альваро Мангино умер в 71 год от пневмонии, сообщает Daily Mail.

Трейлер фильма "Снежное братство"

Самолет FAU 571, на борту которого находились члены уругвайской команды по регби "Старые христиане", тренеры и болельщики, совершил аварийную посадку на высоте 3600 метров в отдаленных Андах.

За 72 дня пребывания на морозе выжившие питались теми немногими остатками еды, которые у них были, прежде чем им пришлось прибегнуть к каннибализму. Мангино сломал ногу, но помогал другим, растапливая лед для питья. Он не дожил всего несколько дней до своего 72-летия. На данный момент живы 15 из выживших в авиакатастрофе.

Альваро Мангино выживал в Андах 72 дня со сломанной ногой Фото: El Pais

В книге "Снежное братство", которая вдохновила Netflix на создание номинированного на премию "Оскар" фильма, Альваро описал решение съесть тела своих попутчиков как "самое трудное решение, которое я принял в своей жизни".

Режиссер фильма Netflix Джей Эй Байона написал в Instagram 29 марта, в день смерти Альваро: "В результате крушения он сломал ногу и провел 72 дня, ползая по снегу. Но нашел в себе силы, чтобы помогать другим. Мне повезло, что я был с ним знаком". Но сам мужчина редко рассказывал о своих злоключениях.

После катастрофы Альваро на несколько лет переехал в Бразилию, но вернулся в Уругвай, где стал отцом четверых детей и работал инженером.

Что известно авиакатастрофе в Андах в 1972 году

Самолет разбился в труднодоступном месте. Через какое-то время поиски были прекращены и выжившие поняли, что выживать им придется самостоятельно. Диких животных в этой местности не водится, а все растения были скрыты под снегом. Почти два месяца уцелевшие в авиакатастрофе выживали, используя в пищу тела погибших товарищей. А когда связаться по радио ни с кем не удалось, трое отправились в Чили за помощью. Один после вернулся назад, когда понял, что им не хватит провизии. После десяти дней блужданий по дикой местности они встретили группу людей, а на 71-й и 72-й день оставшиеся выжившие были спасены с помощью вертолета.

Журнал с фотографиями о спасении Фото: Скриншот

Выжившие в катастрофе до сих пор встречаются каждый год 22 декабря, чтобы почтить память погибших.

Нандо Парадо, один из участников регбийной команды Old Cristians, после написал книгу "Чудо в Андах", по которой было снято несколько фильмов.

Напомним, Фокус писал о авиакатастрофе и о том, что выжившие после рассказывали о своем кошмарном опыте.