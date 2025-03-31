Диво в Андах: помер один із 16-ти врятованих, які були змушені стати канібалами
Альваро Мангіно був серед пасажирів невеликого літака, який розбився біля підніжжя згаслого вулкана на висоті 3600 метрів. Вцілілим вдалося вижити завдяки тілам загиблих попутників.
Альваро Мангіно помер у 71 рік від пневмонії, повідомляє Daily Mail.
Літак FAU 571, на борту якого перебували члени уругвайської команди з регбі "Старі християни", тренери та вболівальники, здійснив аварійну посадку на висоті 3600 метрів у віддалених Андах.
За 72 дні перебування на морозі ті, хто вижив, харчувалися тими небагатьма залишками їжі, які в них були, перш ніж їм довелося вдатися до канібалізму. Мангіно зламав ногу, але допомагав іншим, розтоплюючи лід для пиття. Він не дожив лише кілька днів до свого 72-річчя. Наразі живі 15 із тих, хто вижив в авіакатастрофі.
У книжці "Снігове братство", яка надихнула Netflix на створення номінованого на премію "Оскар" фільму, Альваро описав рішення з'їсти тіла своїх попутників як "найважче рішення, яке я прийняв у своєму житті".
Режисер фільму Netflix Джей Ей Байона написав в Instagram 29 березня, у день смерті Альваро: "Унаслідок аварії він зламав ногу і провів 72 дні, повзаючи по снігу. Але знайшов у собі сили, щоб допомагати іншим. Мені пощастило, що я був із ним знайомий". Але сам чоловік рідко розповідав про свої пригоди.
Після катастрофи Альваро на кілька років переїхав до Бразилії, але повернувся в Уругвай, де став батьком чотирьох дітей і працював інженером.
Що відомо про авіакатастрофу в Андах 1972 року
Літак розбився у важкодоступному місці. Через якийсь час пошуки припинили і ті, хто вижив, зрозуміли, що виживати їм доведеться самостійно. Диких тварин у цій місцевості не водиться, а всі рослини були приховані під снігом. Майже два місяці вцілілі в авіакатастрофі виживали, використовуючи в їжу тіла загиблих товаришів. А коли зв'язатися по радіо ні з ким не вдалося, троє вирушили до Чилі по допомогу. Один після повернувся назад, коли зрозумів, що їм не вистачить провізії. Після десяти днів блукань дикою місцевістю вони зустріли групу людей, а на 71-й і 72-й день тих, хто вижив, врятували за допомогою вертольота.
Ті, хто вижив у катастрофі, досі зустрічаються щороку 22 грудня, щоб вшанувати пам'ять загиблих.
Нандо Парадо, один з учасників регбійної команди Old Cristians, після цього написав книжку "Диво в Андах", за якою було знято кілька фільмів.
Нагадаємо, Фокус писав про авіакатастрофу і про те, що ті, хто вижив після, розповідали про свій кошмарний досвід.