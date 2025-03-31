Диво в Андах: помер один із 16-ти врятованих, які були змушені стати канібалами

Альваро Мангіно був серед пасажирів невеликого літака, який розбився біля підніжжя згаслого вулкана на висоті 3600 метрів. Вцілілим вдалося вижити завдяки тілам загиблих попутників.

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Альваро Мангіно помер у 71 рік від пневмонії, повідомляє Daily Mail.

Трейлер фільму "Снігове братство"

Літак FAU 571, на борту якого перебували члени уругвайської команди з регбі "Старі християни", тренери та вболівальники, здійснив аварійну посадку на висоті 3600 метрів у віддалених Андах.

За 72 дні перебування на морозі ті, хто вижив, харчувалися тими небагатьма залишками їжі, які в них були, перш ніж їм довелося вдатися до канібалізму. Мангіно зламав ногу, але допомагав іншим, розтоплюючи лід для пиття. Він не дожив лише кілька днів до свого 72-річчя. Наразі живі 15 із тих, хто вижив в авіакатастрофі.

Альваро Мангіно виживав в Андах 72 дні зі зламаною ногою Фото: El Pais

У книжці "Снігове братство", яка надихнула Netflix на створення номінованого на премію "Оскар" фільму, Альваро описав рішення з'їсти тіла своїх попутників як "найважче рішення, яке я прийняв у своєму житті".

Режисер фільму Netflix Джей Ей Байона написав в Instagram 29 березня, у день смерті Альваро: "Унаслідок аварії він зламав ногу і провів 72 дні, повзаючи по снігу. Але знайшов у собі сили, щоб допомагати іншим. Мені пощастило, що я був із ним знайомий". Але сам чоловік рідко розповідав про свої пригоди.

Після катастрофи Альваро на кілька років переїхав до Бразилії, але повернувся в Уругвай, де став батьком чотирьох дітей і працював інженером.

Що відомо про авіакатастрофу в Андах 1972 року

Літак розбився у важкодоступному місці. Через якийсь час пошуки припинили і ті, хто вижив, зрозуміли, що виживати їм доведеться самостійно. Диких тварин у цій місцевості не водиться, а всі рослини були приховані під снігом. Майже два місяці вцілілі в авіакатастрофі виживали, використовуючи в їжу тіла загиблих товаришів. А коли зв'язатися по радіо ні з ким не вдалося, троє вирушили до Чилі по допомогу. Один після повернувся назад, коли зрозумів, що їм не вистачить провізії. Після десяти днів блукань дикою місцевістю вони зустріли групу людей, а на 71-й і 72-й день тих, хто вижив, врятували за допомогою вертольота.

Журнал з фотографіями про порятунок Фото: Скриншот

Ті, хто вижив у катастрофі, досі зустрічаються щороку 22 грудня, щоб вшанувати пам'ять загиблих.

Нандо Парадо, один з учасників регбійної команди Old Cristians, після цього написав книжку "Диво в Андах", за якою було знято кілька фільмів.

Нагадаємо, Фокус писав про авіакатастрофу і про те, що ті, хто вижив після, розповідали про свій кошмарний досвід.