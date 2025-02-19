Мир изменился: женщина проснулась в больничной палате, не помня последних 14 лет (фото)

После обычной операции Эднайда Мело очнулась и обнаружила, что не помнит последние 14 лет своей жизни. Рядом с ней находился незнакомец, утверждавший, что он ее муж, а вскоре появилась дочь, которую она не узнавала.

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Жительница Бразилии Эднайда Мело проснулась в больничной палате, полностью дезориентированная, и с ужасом обнаружила, что не помнит последние 14 лет своей жизни. Об этой истории вспоминает Daily Record.

Последнее, что помнила женщина это 2003 год, когда ей было 25 лет. Она училась на инженера, работала в сфере IT и готовилась к свадьбе с другим мужчиной. Но в тот момент, когда она очнулась после обычной операции по удалению носовых полипов, реальность оказалась совсем другой: рядом с ней сидел незнакомый мужчина, который представился ее мужем, а вскоре появилась 13-летняя дочь, о существовании которой она даже не догадывалась.

Врачи сначала предположили, что это временная потеря памяти из-за анестезии, но позже диагностировали у нее редкую генетическую мутацию, которая, вероятно, привела к инсульту во время или после операции.

Женщина забыла о своем муже и дочери Фото: Instagram

Возвращение домой стало для Эднайды настоящим испытанием. Она не узнавала собственную квартиру, не могла пользоваться современными технологиями и чувствовала себя чужой рядом с мужем и дочерью. Особенно тяжело ей далась адаптация к материнству — по ее словам, она понимала, что Наталия ее дочь, но не чувствовала с ней связи.

Потеря воспоминаний привела Эднайду к депрессии, но с годами она сумела заново выстроить свою жизнь. Она восстановила карьеру, обрела поддержку в терапии и постепенно научилась принимать свою новую реальность.

Потеря воспоминаний привела Эднайду к депрессии, но с годами она сумела заново выстроить свою жизнь Фото: Instagram

Спустя семь лет после потери памяти Эднайда смирилась с тем, что прошлое не вернуть. Ее отношения с мужем изменились, но они нашли новый баланс.

"Люблю ли я его? Да, но по-другому", — признается она.

История Эднайды стала известной после выхода ее мемуаров Ao Abrir Meus Olhos ("Когда я открыла глаза") и участия в популярных бразильских подкастах.

Ранее Фокус сообщал, что женщина уверена, что без дорогих процедур остановила старение. Кристина Любовна придерживается здорового образа жизни и уверена, что может обмануть процесс старения.

Также стало известно, что мужчина съел 900 яиц за месяц. Джозеф Эверетт полностью изменил свой рацион, потребляя около 30 яиц в день, а также небольшое количество риса, говядины, йогурта и фруктов.