Світ змінився: жінка прокинулася в лікарняній палаті, не пам'ятаючи останніх 14 років (фото)

Після звичайної операції Еднайда Мело прокинулася і виявила, що не пам'ятає останні 14 років свого життя. Поруч із нею перебував незнайомець, який стверджував, що він її чоловік, а незабаром з'явилася дочка, яку вона не впізнавала.

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Мешканка Бразилії Еднайда Мело прокинулася в лікарняній палаті, повністю дезорієнтована, і з жахом виявила, що не пам'ятає останні 14 років свого життя. Про цю історію згадує Daily Record.

Останнє, що пам'ятала жінка це 2003 рік, коли їй було 25 років. Вона вчилася на інженера, працювала у сфері IT і готувалася до весілля з іншим чоловіком. Але в той момент, коли вона прийшла до тями після звичайної операції з видалення носових поліпів, реальність виявилася зовсім іншою: поруч із нею сидів незнайомий чоловік, який назвався її чоловіком, а незабаром з'явилася 13-річна донька, про існування якої вона навіть не здогадувалася.

Лікарі спочатку припустили, що це тимчасова втрата пам'яті через анестезію, але пізніше діагностували в неї рідкісну генетичну мутацію, яка, ймовірно, призвела до інсульту під час або після операції.

Жінка забула про свого чоловіка та доньку Фото: Instagram

Повернення додому стало для Еднайди справжнім випробуванням. Вона не впізнавала власну квартиру, не могла користуватися сучасними технологіями та почувалася чужою поруч із чоловіком і донькою. Особливо важко їй далася адаптація до материнства — за її словами, вона розуміла, що Наталія її донька, але не відчувала з нею зв'язку.

Втрата спогадів призвела Еднайду до депресії, але з роками вона зуміла заново вибудувати своє життя. Вона відновила кар'єру, знайшла підтримку в терапії й поступово навчилася приймати свою нову реальність.

Втрата спогадів призвела Еднайду до депресії, але з роками вона зуміла заново вибудувати своє життя Фото: Instagram

Через сім років після втрати пам'яті Еднайда змирилася з тим, що минуле не повернути. Її стосунки з чоловіком змінилися, але вони знайшли новий баланс.

"Чи люблю я його? Так, але по-іншому", — зізнається вона.

Історія Еднайди стала відомою після виходу її мемуарів Ao Abrir Meus Olhos ("Коли я розплющила очі") та участі в популярних бразильських подкастах.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка впевнена, що без дорогих процедур зупинила старіння. Христина Любовна дотримується здорового способу життя і впевнена, що може обдурити процес старіння.

Також стало відомо, що чоловік з'їв 900 яєць за місяць. Джозеф Еверетт повністю змінив свій раціон, споживаючи близько 30 яєць на день, а також невелику кількість рису, яловичини, йогурту та фруктів.