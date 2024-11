Тяжелобольная Селин Дион в облегающем платье выступила на показе Elie Saab (фото)

Звезда сцены в последнее время редко появляется на публике. Селин Дион в давно страдает от синдрома мышечной скованности — редкого неврологического расстройства.

Франко-канадская суперзвезда Селин Дион произвели фурор на показе мод Elie Saab в Саудовской Аравии, появившись на подиуме в ослепительном наряде. Снимками своего выступления певица 14 ноября поделилась со своими многочисленными поклонниками в Instagram.

56-летняя Дион вышла на подиум на мероприятии 1001 Seasons of Elie Saab в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, завершив шоу известного дизайнера несколькими из своих самых знаковых хитов, исполнив "The Power of Love" и "I'm Alive".

Перед показом, посвященным 45-летней карьере ливанского дизайнера, шестикратная обладательница премии "Грэмми" появилась на красной дорожке в эффектном розовом платье, украшенном смелыми оборками. Волосы Дион были уложены в гладкий пучок сзади, а ее макияж включал нежно-розовые румяна и прозрачную розовую помаду. Артистка блистала на сцене в гламурном светло-розовом вышитом платье со струящейся накидкой. Она дополнила образ блестящими серебряными серьгами и соответствующими кольцами и браслетами.

В ослепительном шоу также приняли участие модели Хелена Кристенсен, Кэндис Свейнпол, Амелия Хэмлин, Адриана Лима, а также Хэлли Берри. Этот вечер стал для Дион вторым выступлением певицы за последние годы на фоне ее борьбы с синдромом скованности.

"Быть ​​здесь впервые — это своего рода исполнение мечты. И месье Эли Сааб, его окружение и его прекрасная семья приветствовали нас здесь — моего менеджера, моего сына и всех людей, которые мне были нужны", — сказала Дион журналистам.

Ранее, 24 октября, сообщалось, что Селин Дион впервые после Олимпиады-2024 вышла в свет.