"У нас возник конфликт": EL Кравчук рассказал, как подрался с Фаготом (видео)

47-летний артист вспомнил, что причиной ссоры с Олегом Михайлютой много лет назад стал его образ во время модного показа.

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Украинский певец EL Кравчук (Андрей Остапенко) поделился конфликтной ситуацией, которая случилась с ним и Олегом Михайлютой, солистом ТНМК, известным как Фагот. Инцидент даже перерос в драку. Подробности артист рассказал в интервью для "Люкс ФМ".

Эта история случилась во время модного показа, где обоих музыкантов нарядили в яркую одежду.

"Драка была одна. Мы договорились об этом не рассказывать никогда...Это был Фагот. Было очень весело. Мы вместе участвовали в показе моделей. Нас одели в очень яркую одежду, и Фагот что-то почувствовал, что одежда у меня лучше, чем у него. У нас возник конфликт, но все же этот конфликт был на фоне моего яркого образа. Мы подрались", — пересказал EL Кравчук.

Конфликт быстро уладили. На помощь пришла дизайнер Ольга Навроцкая, возлюбленная Фагота, которая сумела примирить их.

"Потом мы посмеялись над этим. Навроцкая (возлюбленная Фагота — ред.) нас помирила и сказала: "Ну вы и даете, ребята!", — поделился EL Кравчук.

Артист заверил, тот инцидент музыканты вспоминают только с улыбкой.

Напомним, ранее EL Кравчук рассказал, как едва не погиб в детстве с мамой во время обстрелов в Сирии. Это произошло в далеком 1984 году, когда певцу было всего 7 лет.

9 июля Олег Михайлюта рассказал о родном брате, который живет в Харькове и с которым он не общается из-за разных политических взглядов.