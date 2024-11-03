"У нас виник конфлікт": EL Кравчук розповів, як побився з Фаготом (відео)

47-річний артист згадав, що причиною сварки з Олегом Михайлютою багато років тому став його образ під час модного показу.

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Український співак EL Кравчук (Андрій Остапенко) поділився конфліктною ситуацією, яка трапилася з ним і Олегом Михайлютою, солістом ТНМК, відомим як Фагот. Інцидент навіть переріс у бійку. Подробиці артист розповів в інтерв’ю для "Люкс ФМ".

Ця історія трапилася під час модного показу, де обох музикантів нарядили у яскравий одяг.

"Бійка була одна. Ми домовилися про це не розповідати ніколи…Це був Фагот. Було дуже весело. Ми разом брали участь у показі моделей. Нас одягли в дуже яскравий одяг, і Фагот щось відчув, що одяг у мене краще, аніж в нього. У нас виник конфлікт, але все ж таки цей конфлікт був на тлі мого яскравого образ. Ми побилися", — переповів EL Кравчук.

Конфлікт швидко залагодили. На допомогу прийшла дизайнерка Ольга Навроцька, кохана Фагота, яка зуміла примирити їх.

"Потім ми посміялися з цього. Навроцька (кохана Фагота — ред.) нас помирила і сказала: "Ну ви й даєте, хлопці!", — поділився EL Кравчук.

Артист запевнив, той інцидент музиканти згадують лише з посмішкою.

Нагадаємо, раніше EL Кравчук розповів, як ледь не загинув в дитинстві з мамою під час обстрілів в Сирії. Це сталося в далекому 1984 році, коли співаку було лише 7 років.

9 липня Олег Михайлюта розповів про рідного брата, який живе у Харкові і з яким він не спілкується через різні політичні погляди.