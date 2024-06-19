EL Кравчук розповів, як разом з мамою потрапив під обстріли снайперів

EL Кравчук заявив, що вдруге в житті переживає життя в умовах війни і вже не вперше живе без світла, під обстрілами і в бомбосховищах.

47-річний український співак EL Кравчук розповів, як ледь не загинув в дитинстві з мамою під час обстрілів в Сирії. Страшною історією з дитинства співак поділився у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, співак уточнив, що це сталося в далекому 1984 році, коли співаку було лише 7 років. Одного дня, коли співак прямував до школи разом з мамою, на вулиці почалася стрільба.

"Одного разу мама вирішила провести мене до школи, саме тоді з’явилися снайпери на дахах. Почався автоматний обстріл. Мама закрила мене собою, лягла на землю і стала повзти до квітучого дерева персика, що росло на вулиці. Ми сховалися під цим деревом, я був весь у крові через подряпини від асфальту, але ми були живі. Ми навіть усміхалися, сидячи під персиком. Цей момент я ніколи не забуду. Відтоді ми стали з мамою ще ближчими", — написав співак.

EL Кравчук уточнив, що зазвичай він ходив до школи самостійно, рідше його відвозив водій, але цього разу мама вирішила сама відвести сина.

Співак зізнався, що ще в дитинстві відчув, що таке війна і зараз в дорослому житті йому згадуються ті моменти.

"Коли почалася АТО і я дізнався про бомбардування Попасної та те, як там виживають діти, це стало для мене випробуванням. Я пам’ятаю себе школярем під обстрілами, у бомбосховищах. І, звичайно, блекаути, які були й в Алеппо, коли вимикали світло. Усі ці труднощі війни, які я відчував 30 років тому, відчуваю і сьогодні вже дорослою людиною. Я ніколи не думав, що ці два стародавні міста Київ та Алеппо, обидва з тисячолітньою історією будуть так обстрілюватися та руйнуватися у 21 столітті", — написав співак.

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