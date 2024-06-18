У репера та актора "Форсажу" Дон Омара виявили рак

Дон Омар не став вдаватися у подробиці діагнозу, який встановили лікарі. Однак актор та репер заявив, що у нього виявили онкологію.

46-річний пуерто-риканський репер та актор Дон Омар, справжнє ім'я якого Вільям Омар Ландрон Рівера, повідомив, що йому діагностували онкологічне захворювання. Зірка фільму "Форсаж" опублікував фотографію своєї руки з браслетом із лікарні у себе на сторінці в Інстаграм.

"Сьогодні так, але завтра у мене не буде раку. Добрі побажання сприймаються добре. До зустрічі", — написав під фото Дон Омар.

Який саме діагноз озвучили лікарі артист не уточнив, оскільки і тип раку, який у нього виявили.

Під дописом репера одразу ж з'явилися слова підтримки від його шанувальників: "Мій прекрасний хлопчику, ти воїн тисячі битв, і ти, звичайно, виграєш і цю!", "Вперед, чемпіоне. Ви знаєте слово і ви знаєте Бога давно. Ви завжди були переможцями, і це не зміниться. Будьте здорові в ім'я Господнє!", "Я буду молитися за тебе, королю .. ти нам потрібен здоровим, щоб ти міг робити більше концертів ще 50 років".

Новина про його діагноз з’явилася лише через кілька годин після того, як він опублікував в Instagram ролик із прослуховуваннями танцюристів для другого етапу його туру Back to Reggaetón.

"Найособливіше в сьогоднішніх прослуховуваннях — це те, що є люди, які хочуть наважитися мріяти зі мною", — сказав Дон Омар у публікації, опублікованій у суботу, 15 червня. "Дякую кожному з вас, хто приклав максимум зусиль для танцмайданчика! Цей другий етап туру включає все".

Нагадаємо, раніше ми писали, що у телеведучої "Прямого" виявили рак.

Крім цього, Фокус писав, що померла французька співачка та актриса Франсуаза Арді, яка багато років боролася з раком.