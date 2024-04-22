"Буду боротися, як бореться вся країна": у телеведучої "Прямого" виявили рак

Наталія Фіцич 12 років тому вже перемогла онкологію. Однак стреси, пов'язані з війною, далися взнаки й телеведучій знову потрібно проходити променеву терапію.

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У популярної української телеведучої Наталії Фіцич стався рецидив онкології. Про це сама Наталія написала на своїй сторінці у Facebook.

Дванадцять років тому Фіцич уже боролася з раком і хвороба відступила. Однак на тлі стресів, пов'язаних із російсько-українською війною, у жінки настав рецидив захворювання.

"У мене онкологія, виявлена на початку, на щастя. Війна і ті біди, що звалилися на мене за останні роки, далися взнаки. Рак повернувся", — написала телеведуча.

Наталія Фіцич уточнила, що починає своє лікування з понеділка, 22 квітня. При цьому ведуча не збирається відмовлятися від телеефірів. Щоправда, в робочий графік будуть внесені зміни. Рішенням каналу Наталія покидає слот, в якому була перші два роки повномасштабного вторгнення і переживала разом із глядачами найстрашніші дні війни. Канал запускає новий сезон, у якому Фіцич виходитиме в ефір о 13:00 і 14:00.

Також телеведуча поділилася з друзями та підписниками історією своєї боротьби із захворюванням, яке почалося 12 років тому. Тоді медики "захопили" рак на першій стадії. Пухлини видалили. Лікування та реабілітація проходили добре. Тож нещодавно Фіцич навіть зняли з обліку в онкодиспансері.

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"Пухлини знайшли кілька тижнів тому. Їх видалили, але, як згодом виявилося, не повністю. І ось тепер я починаю курс променевої терапії. Життя, воно таке — приносить зміни, не всі хороші й бажані, але вже як є. Треба вчитися з ними жити. Я буду боротися, як бореться зараз уся країна. Тому що поруч є ті, кому ми потрібні. Життя варте цієї боротьби", — зазначила Наталія Фіцич.

Крім того, жінка закликала українців винести урок з її життєвої історії та подбати про своє здоров'я. Зокрема, здати хоча б базові аналізи та перевірити стан хронічних хвороб.

Нагадаємо, на початку жовтня 2023 року Карла Бруні розповіла, що в неї діагностували рак грудей. 2019 рік видався для Карли занадто багатим на стреси, що не могло не вплинути на її здоров'я.

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