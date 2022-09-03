"Мені пощастило з найкращими лікарями": зірка Голлівуду повідомила про свою онкологію

84-річна акторка Джейн Фонда протягом останніх шести місяців проходить курс хіміотерапії.

Американська акторка та лауреатка двох премій "Оскар" Джейн Фонда повідомила, що в неї діагностували онкологічне захворювання. Відповідне зізнання зірка кіно опублікувала у своєму особистому Instagram.

Джейн Фонда розповіла своїм підписникам, що медики діагностували в неї онкологічне захворювання — неходжкінська лімфома. За словами американської акторки, після висновку лікарів вона почала проходити курс хіміотерапії та розраховує на якнайшвидше одужання.

Джейн Фонда назвала неходжкінську лімфому онкологією, яка добре піддається лікуванню.

"80% людей виживають, тому я вважаю, що мені дуже пощастило. Мені також пощастило, тому що в мене є медичне страхування і доступ до найкращих лікарів і методів лікування. Я розумію, і це болісно, що мені в цьому плані пощастило. Майже кожна сім'я в Америці в той чи інший час стикається з раком, і надто багато хто не має доступу до якісного медичного обслуговування, яке я отримую, і це неправильно", — продовжила лауреатка "Оскара" у своєму Instagram.

Джейн Фонда зізналася, що проходить курс хіміотерапії протягом останніх шести місяців, тому онкологічне захворювання не завадить їй надалі займатися екологічною діяльністю.

Зірка Голлівуду XX століття назвала рак "учителем", який підносить людям своєрідні уроки. За словами Джейн, люди повинні розширювати своє суспільство, щоб не залишатися наодинці зі своїми проблемами, зокрема у випадках, коли їм ставлять подібні діагнози.

"А рак, разом із моїм віком, майже 85 років, безперечно вчить важливості адаптації до нових реалій. Ми живемо в найважливіший час в історії людства, тому що те, що ми робимо або не робимо прямо зараз, визначить, яким буде майбутнє, і я не дозволю раку завадити мені зробити все, що в моїх силах, використовуючи всі інструменти в моєму розпорядженні", — резюмувала Джейн Фонда, розказуючи підписникам про свій діагноз.

[ + – ] Акторка Джейн Фонда хвора на рак і проходить хіміотерапію

Джейн Фонда двічі ставала лауреатом премії "Оскар" — у 1972 та 1979 році. Акторку було нагороджено в категорії "Краща жіноча роль" за ролі у фільмах "Клют" і "Повернення додому". Крім цього, Джейн Фонда є володаркою п'яти премій "Золотий глобус", двох премій BAFTA (1979, 1980) та премії "Еммі".

Що таке неходжкінська лімфома?

Неходжкінська лімфома (НХЛ) — це група онкологічних захворювань лімфатичної системи, що має злоякісний характер. Найчастіше йде ураження одного з лімфовузлів і далі розповсюджується по всьому тілу.

Нагадаємо, в ніч на 19 липня в Німеччині після тривалої хвороби померла українська акторка та телеведуча Руслана Писанка. У віці 56 років їй діагностували онкологію, і вона вирушила на лікування в іноземну клініку в перші дні повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

Чоловік Руслани Писанки розповів, що онкологічне захворювання протікало у телеведучої в агресивній формі.