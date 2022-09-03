"Мне повезло с лучшими врачами": звезда Голливуда Джейн Фонда сообщила о своей онкологии

84-летняя актриса в течение последних шести месяцев проходит курс химиотерапии.

Американская актриса и лауреат двух премий "Оскар" Джейн Фонда сообщила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. Соответствующее признание звезда кино опубликовала в своем личном Instagram.

Джейн Фонда рассказала своим подписчикам, что медики диагностировали у нее онкологическое заболевание — неходжкинская лимфома. По словам американской актрисы, после заключения врачей она начала проходить курс химиотерапии и рассчитывает на скорейшее выздоровление.

Джейн Фонда назвала неходжкинскую лимфому онкологией, которая хорошо поддается лечению.

"80% людей выживают, поэтому я считаю, что мне очень повезло. Мне также повезло, потому что у меня есть медицинская страховка и доступ к лучшим врачам и методам лечения. Я понимаю, и это болезненно, что мне в этом плане повезло. Почти каждая семья в Америке в то или иное время сталкивается с раком, и слишком многие не имеют доступа к качественному медицинскому обслуживанию, которое получаю я, и это неправильно", — продолжила лауреат "Оскара" в своем Instagram.

Джейн Фонда призналась, что проходит курс химиотерапии в течение последних шести месяцев, поэтому онкологическое заболевание не помешает ей в дальнейшем заниматься экологической деятельностью.

Звезда Голливуда XX века назвала рак "учителем", который преподносит людям своеобразные уроки. По словам Джейн, люди должны расширять свое общество, чтобы не оставаться наедине со своими проблемами, в том числе в случаях, когда им ставят подобные диагнозы.

"А рак, наряду с моим возрастом, почти 85 лет, определенно учит важности адаптации к новым реалиям. Мы живем в самое важное время в истории человечества, потому что то, что мы делаем или не делаем прямо сейчас, определит, каким будет будущее, и я не позволю раку помешать мне сделать все, что в моих силах, используя все инструменты в моем распоряжении", — резюмировала Джейн Фонда, рассказывая подписчикам о своем диагнозе.

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Джейн Фонда дважды становилась лауреатом премии "Оскар" — в 1972 и 1979 году. Актриса была награждена в категории "Лучшая женская роль" за роли в фильмах "Клют" и "Возвращение домой". Кроме этого, Джейн Фонда является обладательницей пяти премий "Золотой глобус", двух премий BAFTA (1979, 1980) и премии "Эмми".

Что такое неходжкинская лимфома?

Неходжкинская лимфома (НХЛ) — это группа онкологических заболеваний лимфатической системы, которая имеет злокачественный характер. Зачастую идет поражение одного из лимфоузлов и далее распространяется по всему телу.

Напомним, в ночь на 19 июля в Германии после длительной болезни скончалась украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка. В возрасте 56 лет ей диагностировали онкологию и она отправилась на лечение в иностранную клинику в первые дни полномасштабного вторжения ВС РФ.

Муж Русланы Писанки рассказал, что онкологическое заболевание протекало у телеведущей в агрессивной форме.