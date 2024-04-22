"Буду бороться, как борется вся страна": у телеведущей "Прямого" обнаружили рак

Наталия Фицич 12 лет назад уже победила онкологию. Однако стрессы, связанные с войной, дали о себе знать и телеведущей снова нужно проходить лучевую терапию.

Related video

У популярной украинской телеведущей Наталии Фицич случился рецидив онкологии. Об этом сама Наталия написала на своей странице в Facebook.

Двенадцать лет назад Фицич уже боролась с раком и болезнь отступила. Однако на фоне стрессов, связанных с российско-украинской войной, у женщины наступил рецидив заболевания.

"У меня онкология, обнаруженная в начале, к счастью. Война и те беды, что свалились на меня за последние годы, сказались. Рак вернулся", — написала телеведущая.

Наталия Фицич уточнила, что начинает свое лечение с понедельника, 22 апреля. При этом ведущая не собирается отказываться от телеэфиров. Правда, в рабочий график будут внесены изменения. Решением канала Наталия покидаю слот, в котором была первые два года полномасштабного вторжения и переживала вместе со зрителями самые страшные дни войны. Канал запускает новый сезон, в котором Фицич будет выходить в эфир в 13:00 и 14:00.

Также телеведущая поделилась с друзьями и подписчиками историей своей борьбы с заболеванием, которое началось 12 лет назад. Тогда медики "захватили" рак на первой стадии. Опухоли удалили. Лечение и реабилитация проходили хорошо. Поэтому недавно Фицич даже сняли с учета в онкодиспансере.

Важно

"Мне повезло с лучшими врачами": звезда Голливуда Джейн Фонда сообщила о своей онкологии

"Опухоли нашли пару недель назад. Их удалили, но, как впоследствии оказалось, не полностью. И вот теперь я начинаю курс лучевой терапии. Жизнь, она такая — приносит изменения, не все хорошие и желанные, но уже как есть. Надо учиться с ними жить. Я буду бороться, как борется сейчас вся страна. Потому что рядом есть те, кому мы нужны. Жизнь стоит этой борьбы", — отметила Наталия Фицич.

Кроме того женщина призвала украинцев вынести урок с ее жизненной истории и позаботиться о своем здоровье. В частности, сдать хотя бы базовые анализы и проверить состояние хронических болезней.

Напомним, в начале октября 2023 года Карла Бруни рассказала, что у нее диагностировали рак груди. 2019 год выдался для Карлы слишком богатым на стрессы, что не могло не повлиять на ее здоровье.

Ранее Фокус писал, что супермодель Линда Евангелиста уже пять лет борется с раком груди.