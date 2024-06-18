У рэпера и актера "Форсажа" Дон Омара обнаружили рак

Дон Омар не стал вдаваться в подробности диагноза, который установили врачи. Однако актер и рэпер заявил, что у него обнаружили онкологию.

46-летний пуэрто-риканский рэпер и актер Дон Омар, настоящее имя которого Уильям Омар Ландрон Ривера, сообщил, что ему диагностировали онкологическое заболевание. Звезда фильма "Форсаж" опубликовал фотографию своей руки с браслетом из больницы у себя на странице в Инстаграм.

"Сегодня да, но завтра у меня не будет рака. Добрые пожелания воспринимаются хорошо. До встречи", — написал под фото Дон Омар.

Какой именно диагноз озвучили врачи артист не уточнил, поскольку и тип рака, который у него обнаружили.

Под сообщением рэпера сразу же появились слова поддержки от его поклонников: "Мой прекрасный мальчик, ты воин тысячи битв, и ты, конечно, выиграешь и эту!", "Вперед, чемпион. Вы знаете слово и вы знаете Бога давно. Вы всегда были победителями, и это не изменится. Будьте здоровы во имя Господне!", "Я буду молиться за тебя, король... ты нам нужен здоровым, чтобы ты мог делать больше концертов еще 50 лет".

Новость о его диагнозе появилась лишь через несколько часов после того, как он опубликовал в Instagram ролик с прослушиваниями танцоров для второго этапа его тура Back to Reggaetón.

"Самое особенное в сегодняшних прослушиваниях — это то, что есть люди, которые хотят осмелиться мечтать со мной", — сказал Дон Омар в публикации, опубликованной в субботу, 15 июня. "Спасибо каждому из вас, кто приложил максимум усилий для танцплощадки! Этот второй этап тура включает все".

Напомним, ранее мы писали, что у телеведущей "Прямого" обнаружили рак.

Кроме этого, Фокус писал, что умерла французская певица и актриса Франсуаза Арди, которая много лет боролась с раком.