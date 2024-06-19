EL Кравчук рассказал, как вместе с мамой попал под обстрелы снайперов

EL Кравчук заявил, что второй раз в жизни переживает жизнь в условиях войны и уже не впервые живет без света, под обстрелами и в бомбоубежищах.

47-летний украинский певец EL Кравчук рассказал, как едва не погиб в детстве с мамой во время обстрелов в Сирии. Страшной историей из детства певец поделился у себя на странице в Инстаграм.

В частности, певец уточнил, что это произошло в далеком 1984 году, когда певцу было всего 7 лет. Однажды, когда певец направлялся в школу вместе с мамой, на улице началась стрельба.

"Однажды мама решила провести меня в школу, именно тогда появились снайперы на крышах. Начался автоматный обстрел. Мама закрыла меня собой, легла на землю и стала ползти к цветущему дереву персика, которое росло на улице. Мы спрятались под этим деревом, я был весь в крови из-за царапин от асфальта, но мы были живы. Мы даже улыбались, сидя под персиком. Этот момент я никогда не забуду. С тех пор мы стали с мамой еще ближе", — написал певец.

EL Кравчук уточнил, что обычно он ходил в школу самостоятельно, реже его отвозил водитель, но в этот раз мама решила сама отвести сына.

Певец признался, что еще в детстве почувствовал, что такое война и сейчас во взрослой жизни ему вспоминаются те моменты.

"Когда началась АТО и я узнал о бомбежках Попасной и то, как там выживают дети, это стало для меня испытанием. Я помню себя школьником под обстрелами, в бомбоубежищах. И, конечно, блэкауты, которые были и в Алеппо, когда выключали свет. Все эти трудности войны, которые я испытывал 30 лет назад, ощущаю и сегодня уже взрослым человеком. Я никогда не думал, что эти два древних города Киев и Алеппо, оба с тысячелетней историей будут так обстреливаться и разрушаться в 21 веке", — написал певец.

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