Это рекорд: сенатор выступил против Трампа с 25-часовой речью в Конгрессе США (видео)

Сенатор Соединенных Штатов Америки от Демократической партии (штат Нью-Джерси) Кори Букер выступил с самой длинной речью против президента страны Дональда Трампа. Речь длилась 25 часов и 5 минут.

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Об этом пишет Associated Press. Таким образом он побил 67-летний рекорд, установленный сенатором Стромом Термондом в 1957 году.

В своей речи Кори Букер выступал против сокращения офисов социального обеспечения под руководством Департамента эффективности правительства, который возглавляет Илон Маск. Также он выразил опасения, что в системе социальной защиты могут быть более масштабные сокращения.

Сенатора поддерживали его коллеги-демократы. Речь прокомментировал лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис. Он назвал выступление "невероятно мощным моментом", поскольку Букер побил рекорд и "боролся за сохранение американского образа жизни и нашей демократии".

Сам Кори Бункер после речи признался журналистам, что перед этим он несколько дней голодал и прекратил пить жидкость накануне вечером. В течение выступления его судорожно било.

Журналисты отмечают, что речь сенатора не имела целью заблокировать принятие какого-то конкретного закона, у нее был более широкий смысл. Выступление критиковало политику президента США Дональда Трампа и привлекало внимание к действиям демократов в противостоянии президенту.

Напомним, в феврале член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Эл Грин хотел предложить обсудить импичмент Трампу. Политику не понравилось, что президент США заявлял о желании взять Сектор Газы под контроль.

В марте стало известно, что пять сенаторов-республиканцев подготовили законопроект, признающий "синдром одержимости Трампом" психическим расстройством. В документе рассказывается о его симптомах.