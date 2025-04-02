Це рекорд: сенатор виступив проти Трампа з 25-годинною промовою у Конгресі США (відео)

Сенатор Сполучених Штатів Америки від Демократичної партії (штат Нью-Джерсі) Корі Букер виступив з найдовшою промовою проти президента країни Дональда Трампа. Промова тривала 25 годин і 5 хвилин.

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Про це пише Associated Press. Таким чином він побив 67-річний рекорд, встановлений сенатором Стромом Термондом у 1957 році.

У своїй промові Корі Букер виступав проти скорочення офісів соціального забезпечення під керівництвом Департаменту ефективності уряду, який очолює Ілон Маск. Також він висловив побоювання, що в системі соціального захисту можуть бути більш масштабні скорочення.

Сенатора підтримували його колеги-демократи. Промову прокоментував лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс. Він назвав виступ "неймовірно потужним моментом", оскільки Букер побив рекорд та "боровся за збереження американського способу життя та нашої демократії".

Сам Корі Бункер після промови зізнався журналістам, що перед цим він кілька днів голодував і припинив пити рідину напередодні ввечері. Упродовж виступу його судомило.

Журналісти зазначають, що промова сенатора не мала на меті заблокувати ухвалення якогось конкретного закону, у неї був ширший зміст. Виступ критикував політику президента США Дональда Трампа та привертав увагу до дій демократів у протистоянні президенту.

Нагадаємо, в лютому член палати представників Конгресу США від Демократичної партії Ел Грін хотів запропонувати обговорити імпічмент Трампу. Політику не сподобалося, що президент США заявляв про бажання взяти Сектор Гази під контроль.

У березні стало відомо, що п'ять сенаторів-республіканців підготували законопроєкт, що визнає "синдром одержимості Трампом" психічним розладом. В документі розповідається про його симптоми.