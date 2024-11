Тяжкохвора Селін Діон в обтислій сукні виступила на показі Elie Saab (фото)

Зірка сцени останнім часом рідко з'являється на публіці. Селін Діон давно страждає від синдрому м'язової скутості — рідкісного неврологічного розладу.

Франко-канадська суперзірка Селін Діон спричинила фурор на показі мод Elie Saab у Саудівській Аравії, з'явившись на подіумі в сліпучому вбранні. Знімками свого виступу співачка 14 листопада поділилася зі своїми численними шанувальниками в Instagram.

56-річна Діон вийшла на подіум на заході 1001 Seasons of Elie Saab в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, завершивши шоу відомого дизайнера кількома зі своїх найзнаковіших хітів, виконавши "The Power of Love" і "I'm Alive".

Перед показом, присвяченим 45-річній кар'єрі ліванського дизайнера, шестиразова володарка премії "Греммі" з'явилася на червоній доріжці в ефектній рожевій сукні, прикрашеній сміливими оборками. Волосся Діон було укладене в гладкий пучок ззаду, а її макіяж включав ніжно-рожеві рум'яна і прозору рожеву помаду. Артистка сяяла на сцені в гламурній світло-рожевій вишитій сукні зі струмливою накидкою. Вона доповнила образ блискучими срібними сережками і відповідними каблучками та браслетами.

У сліпучому шоу також узяли участь моделі Гелена Крістенсен, Кендіс Свейнпол, Амелія Гемлін, Адріана Ліма, а також Геллі Беррі. Цей вечір став для Діон другим виступом співачки за останні роки на тлі її боротьби із синдромом скутості.

"Бути тут уперше — це просто здійснення мрії. І месьє Елі Сааб, його оточення і його прекрасна сім'я вітали нас тут — мого менеджера, мого сина і всіх людей, які мені були потрібні", — сказала Діон журналістам.

