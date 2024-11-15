"Може померти від анорексії": старша сестра Майкла Джексона лякає своєю худорбою (відео)

Ла Тойя Джексон за останній час різко скинула вагу. Зараз 68-річна співачка важить лише 44 кілограми.

Старша сестра покійної попзірки Майкла Джексона співачка ЛаТойя Джексон стала дуже худою. Після смерті брата Тіто вона занадто швидко скинула вагу, що дуже турбує не тільки її рідних і друзів, а й численних шанувальників, пише RadarOnline.

Близькі побоюються, що Ла Тойя дуже підірвала своє здоров'я і може "піти за своїм братом Тіто в могилу". Медичний експерт попередив, що якщо вага жінки ще більше зменшиться, то для порятунку її життя, можливо, доведеться використовувати примусове годування.

За словами близького друга відтоді, як 15 вересня в Геллапі, штат Нью-Мексико, у віці 70 років Тіто Джексон помер від раптового серцевого нападу, "Ла Тойя стрімко втрачає вагу, і кінця цьому не видно". "Сім'я і друзі дуже занепокоєні і побоюються, що вона стане наступним членом сім'ї Джексонів, який покине цей світ", — поділився інсайдер.

За його словами, зірка зростом 162,5 сантиметра останнім часом скинула понад 11 кілограмів. Тепер вона важить приблизно 44 кг і виглядає дуже "виснаженою". "Її одяг доведеться підганяти, оскільки Ла Тойя стала менше 00-го розміру! Зазвичай такий розмір у молодих дівчат. Ла Тойя виглядає слабкою і нездоровою. Її друзі стурбовані тим, що вона може померти від анорексії", — вважає джерело, близьке до сім'ї Джексонів.

Він продовжив: "Ла Тойя відчуває стрес через втрату Тіто. Перед його смертю вона була з ним у Німеччині, тепер вона дуже сумує за ним".

Ла Тойя Джексон із бойфрендом Марселем Ремусом, вересень 2024 року Фото: Getty Images

Повідомляється також, що 68-річна сестра Майкла Джексона закрутила роман із німецьким 38-річним агентом з нерухомості Марселем Ремусом: "Вона без розуму від нього, і він намагається піклуватися про неї, але це складно, коли вона живе в Лос-Анджелесі, а він у Німеччині".

Нагадаємо, 16 вересня повідомлялося, що помер рідний брат Майкла Джексона. Музикант помер від серцевого нападу за кермом автомобіля.