Помер рідний брат Майкла Джексона (фото)

Музикант помер від серцевого нападу за кермом автомобіля. Артист довгі роки виступав на сцені у складі різних музичних груп. Ще 8 вересня він виступив у Великій Британії, а до кінця року були заплановані концерти в кількох містах США.

Легенда знаменитого сімейного гурту Jackson 5 Тіто Джексон помер у неділю, 15 вересня, у віці 70 років, повідомляє Еntertainment to night.

Брат покійного попкороля Майкла Джексона помер від серцевого нападу за кермом автомобіля під час поїздки з Нью-Мексико в Оклахому.

Музична ікона, член Залу слави рок-н-ролу, незадовго до своєї смерті виступав із братами Джекі Джексоном і Марлоном Джексоном у складі групи під назвою The Jacksons. Він дав концерти в Шотландії, Англії та Каліфорнії влітку 2024 року. Зовсім недавно, 8 вересня, вони виступили в Сурреї, Англія, а на 25 жовтня були заплановані виступи в Атлантік-Сіті, штат Нью-Джерсі, і на 1 листопада в Цинциннаті, штат Огайо. Трохи раніше цього тижня, коли Тіто був у Мюнхені з The Jacksons, брати "відвідали прекрасний меморіал, присвячений Майклу Джексону.

"Ми глибоко вдячні за це особливе місце, яке вшановує не тільки його пам'ять, а й нашу спільну спадщину. Дякую, що зберігаєте його дух живим", — зазначив тоді музикант.

Тіто був початковим учасником The Jackson 5, до якої також входили Майкл, Джекі, Джермейн Джексон, Марлон, а пізніше і Ренді Джексон. Сімейна попгрупа випустила хіти "I Want You Back", "ABC" і "I'll Be There" протягом 70-х. Групу занесли в Зал слави рок-н-ролу 1997 року, а також удостоїли зірки на Голлівудській Алеї слави.

Тіто, Марлон, Джекі, Джермейн і Майкл Джексони з групи The Jackson Five, 1973 рік Фото: Getty Images

Тіто продовжив сольну кар'єру, випустивши два студійні альбоми: Tito Time 2016 року і Under Your Spell 2021 року. У 2003 році виконавець почав виступати та гастролювати з блюзовою та фанк-музикою по всьому світу. Він також час від часу гастролював із BB King Blues Band, зокрема у 2017, 2018 і 2019 роках. Його останній сингл "Love One Another" було випущено 2021 року.

