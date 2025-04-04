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Світ

Європа проти Трампа: Макрон обіцяє жорстку відповідь на нові мита вже у травні

Макрон пообіцяв США відповідь
Макрон пообіцяв США відповідь

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа не залишиться осторонь нових тарифів США. За його словами, перший етап відповідних мит ЄС заплановано на середину травня, а другий — за кілька тижнів після цього.

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Про це пише видання Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив про запровадження мит на товари з усього світу, які ввозитимуться до Сполучених Штатів. Базова митна ставка на імпорт усіх іноземних товарів до США становитиме 10%. Але для країн Євросоюзу вона становитиме 20%.

У відповідь на такі дії, президент Франції Еммануель Макрон закликав до тимчасового припинення інвестицій у американську економіку, поки не буде чітко з'ясована ситуація з новими митами.

Під час зустрічі з французькими підприємцями Макрон охарактеризував рішення Трампа як "брутальні і необґрунтовані", попередивши про їхній серйозний вплив на європейську економіку.

"Що ми сигналізуємо, коли великі європейські компанії, які вкладають мільярди в американську економіку, отримують у відповідь такий удар? Нам потрібно діяти з колективною солідарністю", — заявив він.

Макрон також наголосив, що нові мита зроблять США "слабшими й біднішими" і матимуть значний негативний вплив на економіку Європи. Він закликав країни ЄС до єдності в реагуванні на дії Вашингтона, попередивши, що односторонні дії з боку окремих держав не принесуть користі.

Президент Франції підтвердив, що реакція ЄС на нові тарифи буде двоетапною. Перша відповідь буде надана вже у середині квітня стосовно мита на сталь і алюміній, тоді як більш широка реакція на нові мита, введені Трампом, очікується наприкінці місяця після всебічного аналізу і консультацій з усіма країнами-членами ЄС та економічними представниками.

Нагадаємо, в Аxios передали, що світова економіка на порозі нової глобальної кризи. За прогнозом експертів, у реальності нові мита США можуть призвести до дефіциту товарів та стрімкого зростання цін.

Очільник комітету ВР з фінансових питань Данило Гетманцев розповів, що загальне мито у 10% не вдарить по Україні. Однак він попередив, що митна політика Вашингтону відіб’ється на військовій допомозі Заходу.