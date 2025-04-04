Європа проти Трампа: Макрон обіцяє жорстку відповідь на нові мита вже у травні

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа не залишиться осторонь нових тарифів США. За його словами, перший етап відповідних мит ЄС заплановано на середину травня, а другий — за кілька тижнів після цього.

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Про це пише видання Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив про запровадження мит на товари з усього світу, які ввозитимуться до Сполучених Штатів. Базова митна ставка на імпорт усіх іноземних товарів до США становитиме 10%. Але для країн Євросоюзу вона становитиме 20%.

У відповідь на такі дії, президент Франції Еммануель Макрон закликав до тимчасового припинення інвестицій у американську економіку, поки не буде чітко з'ясована ситуація з новими митами.

Під час зустрічі з французькими підприємцями Макрон охарактеризував рішення Трампа як "брутальні і необґрунтовані", попередивши про їхній серйозний вплив на європейську економіку.

"Що ми сигналізуємо, коли великі європейські компанії, які вкладають мільярди в американську економіку, отримують у відповідь такий удар? Нам потрібно діяти з колективною солідарністю", — заявив він.

Макрон також наголосив, що нові мита зроблять США "слабшими й біднішими" і матимуть значний негативний вплив на економіку Європи. Він закликав країни ЄС до єдності в реагуванні на дії Вашингтона, попередивши, що односторонні дії з боку окремих держав не принесуть користі.

Президент Франції підтвердив, що реакція ЄС на нові тарифи буде двоетапною. Перша відповідь буде надана вже у середині квітня стосовно мита на сталь і алюміній, тоді як більш широка реакція на нові мита, введені Трампом, очікується наприкінці місяця після всебічного аналізу і консультацій з усіма країнами-членами ЄС та економічними представниками.

Нагадаємо, в Аxios передали, що світова економіка на порозі нової глобальної кризи. За прогнозом експертів, у реальності нові мита США можуть призвести до дефіциту товарів та стрімкого зростання цін.

Очільник комітету ВР з фінансових питань Данило Гетманцев розповів, що загальне мито у 10% не вдарить по Україні. Однак він попередив, що митна політика Вашингтону відіб’ється на військовій допомозі Заходу.