Европа против Трампа: Макрон обещает жесткий ответ на новые пошлины уже в мае

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа не останется в стороне от новых тарифов США. По его словам, первый этап ответных пошлин ЕС запланирован на середину мая, а второй — через несколько недель после этого.

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Об этом пишет издание Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин на товары со всего мира, которые будут ввозиться в Соединенные Штаты. Базовая таможенная ставка на импорт всех иностранных товаров в США составит 10%. Но для стран Евросоюза она составит 20%.

В ответ на такие действия, президент Франции Эммануэль Макрон призвал к временному прекращению инвестиций в американскую экономику, пока не будет четко выяснена ситуация с новыми пошлинами.

Во время встречи с французскими предпринимателями Макрон охарактеризовал решения Трампа как "грубые и необоснованные", предупредив об их серьезном влиянии на европейскую экономику.

"Что мы сигнализируем, когда крупные европейские компании, которые вкладывают миллиарды в американскую экономику, получают в ответ такой удар? Нам нужно действовать с коллективной солидарностью", — заявил он.

Макрон также подчеркнул, что новые пошлины сделают США "слабее и беднее" и окажут значительное негативное влияние на экономику Европы. Он призвал страны ЕС к единству в реагировании на действия Вашингтона, предупредив, что односторонние действия со стороны отдельных государств не принесут пользы.

Президент Франции подтвердил, что реакция ЕС на новые тарифы будет двухэтапной. Первый ответ будет предоставлен уже в середине апреля относительно пошлины на сталь и алюминий, тогда как более широкая реакция на новые пошлины, введенные Трампом, ожидается в конце месяца после всестороннего анализа и консультаций со всеми странами-членами ЕС и экономическими представителями.

Напомним, в Ахіоѕ заявили, что мировая экономика на пороге нового глобального кризиса. По прогнозу экспертов, в реальности новые пошлины США могут привести к дефициту товаров и стремительному росту цен.

Глава комитета ВР по финансовым вопросам Даниил Гетманцев рассказал, что общая пошлина в 10% не ударит по Украине. Однако он предупредил, что таможенная политика Вашингтона отразится на военной помощи Запада.