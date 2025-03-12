Кошмар у Білому домі: Мішель Обама розповіла про проблеми у шлюбі на тлі чуток про розлучення

Колишня перша леді США зізналася, що роки президентства її чоловіка далися їй нелегко.

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Мішель Обама, дружина 44-го президента США, завела власний подкаст у якому відверто заявила, що їй було важко в Білому домі і в їхньому шлюбі виникали розбіжності. Усе це прозвучало досить тривожно на тлі чуток про те, що шлюб Барака Обами перебуває на межі розколу. Про це пише Daily Mail.

Прем'єра нового подкасту колишньої першої леді з її братом Крейгом Робінсоном під назвою IMO відбулася 12 березня.

"Я б не змогла протриматися вісім років у Білому домі без мого старшого брата. Бути заміжньою за президентом Сполучених Штатів — це те, на що ніхто з нас не розраховував. Ми знали, що Барак розумний і амбітний, але, знаєте...", — зізналася 61-річна Мішель про свою роботу на посаді першої леді в період з 2009 по 2017 рік.

Мішель Обама і Барак Обама на інавгурації Фото: Getty Images

Мішель, яка давно відкрито заявляла про свою неприязнь до політики, розповіла, що саме брат переконав її підтримати Обаму в його президентських перегонах. Вона була категорично проти, підозрюючи, що для неї це буде складний період.

Але коли вони переїхали в Білий дім, то стало ще складніше. Мішель розповіла, що її чоловік дуже непунктуальний.

"Я кажу, що відправлення о третій годині дня, а він тільки починає шукати свої окуляри... Але за 30 років шлюбу він став кращим. Але це було... треба пристосовуватися", — зізналася колишня перша леді США.

Подкаст вийшов на тлі чуток про розлучення, які продовжують переслідувати подружжя Обаму. Вони одружені вже 32 роки, але в останні місяці їх рідко бачили разом. Раніше Мішель вела подкаст The Michelle Obama Podcast.

До числа гостей проєкту увійдуть такі знаменитості, як Тайлер Перрі, Сет Роген і Джей Шетті. Письменниця і актриса Ісса Рей стане гостем другого епізоду.

Крейг Робінсон, який, як відомо, підтримує близькі стосунки зі своєю сестрою, є виконавчим директором Національної асоціації баскетбольних тренерів, штаб-квартира якої розташована в Канзас-Сіті, штат Міссурі. Але на подкасті Мішель і Крейг ніяк не коментували чутки про те, що подружжя Обама збирається розлучатися.

Барак Обама з'явився на похороні Картера без дружини Фото: Getty Images

63-річний Барак Обама сам побував на державному похороні Джиммі Картера та інавгурації Дональда Трампа, на яку Мішель відмовилася прийти. Також він сам сходив на баскетбольний матч. Але вони привітали один одного в День усіх закоханих 14 лютого.

Нагадаємо, зірці "Друзів" Дженніфер Еністон довелося спростовувати чутки про те, що в неї роман із Бараком Обамою. У соцмережах припускали, що колишній президент США розлучається через їхній таємний роман.