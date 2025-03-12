Кошмар в Белом доме: Мишель Обама рассказала о проблемах в браке на фоне слухов о разводе
Бывшая первая леди США призналась, что годы президентства ее супруга дались ей нелегко.
Мишель Обама, супруга 44-го президента США, завела собственный подкаст в котором откровенно заявила, что ей было тяжело в Белом доме и в их браке возникали разногласия. Все это прозвучало довольно тревожно на фоне слухов о том, что брак Барака Обамы находится на грани раскола. Об этом пишет Daily Mail.
Премьера нового подкаста бывшей первой леди с ее братом Крейгом Робинсоном под названием IMO состоялась 12 марта.
"Я бы не смогла продержаться восемь лет в Белом доме без моего старшего брата. Быть замужем за президентом Соединенных Штатов — это то, на что никто из нас не рассчитывал. Мы знали, что Барак умен и амбициозен, но, знаете…", — призналась 61-летняя Мишель о своей работе на посту первой леди в период с 2009 по 2017 год.
Мишель, которая давно открыто заявляла о своей неприязни к политике, рассказала, что именно брат убедил ее поддержать Обаму в его президентской гонке. Она была категорически против, подозревая, что для нее это будет сложный период.
Но когда они переехали в Белый дом, то стало еще сложнее. Мишель рассказала, что ее муж очень непунктуален.
"Я говорю, что отправление в три часа дня, а он только начинает искать свои очки… Но за 30 лет брака он стал лучше. Но это было… надо приспосабливаться", — призналась бывшая первая леди США.
Подкаст вышел на фоне слухов о разводе, которые продолжают преследовать супругов Обаму. Они женаты уже 32 года, но в последние месяцы их редко видели вместе. Ранее Мишель вела подкаст The Michelle Obama Podcast.
В число гостей проекта войдут такие знаменитости, как Тайлер Перри, Сет Роген и Джей Шетти. Писательница и актриса Исса Рэй станет гостем второго эпизода.
Крэйг Робинсон, который, как известно, поддерживает близкие отношения со своей сестрой, является исполнительным директором Национальной ассоциации баскетбольных тренеров, штаб-квартира которой находится в Канзас-Сити, штат Миссури. Но на подкасте Мишель и Крэйг никак не комментировали слухи о том, что чета Обама собирается разводиться.
63-летний Барак Обама сам побывал на государственных похоронах Джимми Картера и инаугурации Дональда Трампа, на которую Мишель отказалась прийти. Также он сам сходил на баскетбольный матч. Но они поздравили друг друга в День всех влюбленных 14 февраля.
Напомним, звезде "Друзей" Дженнифер Энистон пришлось опровергать слухи о том, что у нее роман с Бараком Обамой. В соцсетях предполагали, что бывший президент США разводится из-за их тайного романа.