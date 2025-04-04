Молодий батько спробував заспокоїти дитину танцем: вираз її обличчя говорить сам за себе

Відео, на якому молодий батько заспокоює тримісячну доньку під хіт Брітні Спірс "Toxic", зібрало понад 140 тисяч вподобайок у мережі. Історія подружжя з Орегону, США, вкотре доводить, що сучасне батьківство — це переважно імпровізація.

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Про свій досвід пара часто розповідає у TikTok.

38-річний Джарон Клейтон та його 33-річна дружина Меггі ніколи не планували створювати сім'ю. Протягом 14 років шлюбу вони зосереджувались на кар'єрі та розвитку власного бізнесу – пивоварні. Однак все змінилося, коли у лютому цього року в них народилася донька Арія-Джин.

Батьки стали блогерами

"Ми завжди були дуже зосереджені на кар'єрі й ніколи не думали, що створимо сім'ю. Одного дня, як грім серед ясного неба, ми обидва погодилися, що час настав. Зрозумівши, що ми на одній хвилі, шляху назад вже не було", — розповідає Джарон.

Після закриття пивоварні через пандемію подружжя завело блог у соціальних мережах. Тепер вони активно діляться сценами свого батьківства. Особливо популярним стало відео, опубліковане 1 квітня, де Джарон танцює з Арією під пісню "Toxic" Брітні Спірс, а малеча дивиться на батька з розгубленим виразом.

"Це божевілля. Дитина не має іншого вибору, окрім як довірити нам своє дорогоцінне життя, а ми тут виховуємо її за допомогою пошукових запитів в Google, TikTok і пісень Брітні Спірс", — зазначило подружжя під відео.

Підтримка у мережі

Користувачі TikTok підтримали молодих батьків.

"Принаймні, у вас є Google і TikTok, а я виростив своїх з надією і молитвою", — написав один із коментаторів;

"Ми всі так робимо. Придумуємо на ходу. Довіра — це найважливіше, що ви коли-небудь матимете, захищайте її, навіть коли це важко", — порадив інший користувач.

Джарон визнає, що початок батьківства був непростим, особливо для Меггі, яка дуже важко переживала післяпологовий період. "Підтримка та поради від нашої аудиторії були надзвичайно корисними, адже Меггі знала, що інші мами пройшли через те ж саме і були готові підтримати її", — розповідає чоловік.

Зараз життя подружжя потроху налагоджується: матір уже почувається краще, а маленька Арія більше спить, хоча вже проявляє свій норовливий характер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Бріттані та її чоловік Метью, які вечеряли у Нью-Джерсі (США) зі своїми трьома дітьми — Веслі, Джексом і Лоусоном, коли їхній двомісячний малюк продемонстрував несподіваний жест. Побачене насмішило не лише батьків, а й мільйонну аудиторію у мережі.

А от мама Сара Коллінз сподівалась, що знімає на відео зворушливу сімейну сцену, але зафіксувала щось інше. У кадрі можна побачити її сина, який сидить на дивані з вітчимом й несподівано промовляє несподівану фразу, яка викликала у батьків шок. Цей смішний ролик миттєво став популярним, зібравши мільйонну аудиторію у TikTok.