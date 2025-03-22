4-місячна дитина вперше побачила себе у дзеркалі: тато не очікував такої реакції

Коли дівчинка бачить своє відображення, її рот відкривається від здивування, а обличчя осяює широка посмішка.

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Дівчинка Преслі стала зіркою соціальних мереж після того, як її перша реакція на власне відображення у дзеркалі викликала неймовірно зворушливу реакцію в користувачів мережі. Відео, на якому дитина вперше бачить себе, розтопило серця мільйонів глядачів.

"Ми готували дочку до сну, коли вона почала дивитися у дзеркало й сміятися. Я була в іншій кімнаті, але почула сміх, дістала телефон і зафіксувала той момент. Це було вперше, коли вона впізнала себе і встановила зв'язок! Спостерігати, як твоя дитина формується як особистість і бачити, як вона вперше переживає якийсь досвід — це зігріває серце", — розповіла мама дівчинки, Ханна Джаррелл, в інтерв'ю Newsweek.

Реакція дитини

На відео, опублікованому в TikTok, батько маленької Преслі, Кріс, підносить доньку до дзеркала. Коли дитина бачить своє відображення, її рот відкривається від здивування, а обличчя осяює широка посмішка. 20-тижневий малюк починає заливатися сміхом, лепетати й хихикати, не відводячи погляду від свого відображення.

Не менш зворушливою є реакція батька малечі. Спостерігаючи за донькою, Кріс не може стримати посмішки. "Мені подобалося спостерігати за виразом обличчя її тата. Він дуже її любить", — поділилася Ханна.

Позиції глядачів

Користувачі TikTok захопилися цим відео. Ролик зібрав понад 1,2 мільйона переглядів і майже 260 тисяч вподобайок.

"Нехай вони завжди посміхаються, коли бачать себе в дзеркалі", — написав один із коментаторів;

"Хіба дитячий сміх не є найкращим звуком у світі?" — зазначив інший;

Наступний юзер написав: "Татусеве обличчя сповнене любові".

Педіатр дитячої лікарні Фенікса, доктор Гері Кіркілас, пояснив, що здатність упізнавати себе в дзеркалі у дітей з'являється значно пізніше — у віці 1,5-2 років. До цього часу немовлята не мають відчуття власного "я".

Нагадаємо, Елі Джонс, молода мама з Далласа (США), одного разу помітила, що в кімнаті, де гралася її маленька донька Гарпер, раптово запанувала підозріла тиша. Її занепокоєння виявилося не марним.

Крім того, зворушливий ролик, на якому допитлива дівчинка самостійно звертається до бортпровідниці з проханням про яблучний сік, підкорив соцмережі, зібравши понад 9 мільйонів переглядів в Instagram.