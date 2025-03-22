4-месячный ребенок впервые увидел себя в зеркале: папа не ожидал такой реакции

Когда девочка видит свое отражение, ее рот открывается от удивления, а лицо озаряет широкая улыбка.

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Девочка Пресли стала звездой социальных сетей после того, как ее первая реакция на собственное отражение в зеркале вызвала невероятно трогательную реакцию у пользователей сети. Видео, на котором ребенок впервые видит себя, растопило сердца миллионов зрителей.

"Мы готовили дочь ко сну, когда она начала смотреть в зеркало и смеяться. Я была в другой комнате, но услышала смех, достала телефон и зафиксировала тот момент. Это было впервые, когда она узнала себя и установила связь! Наблюдать, как твой ребенок формируется как личность и видеть, как он впервые переживает какой-то опыт — это согревает сердце", — рассказала мама девочки, Ханна Джаррелл, в интервью Newsweek.

Реакция ребенка

На видео, опубликованном в TikTok, отец маленькой Пресли, Крис, подносит дочь к зеркалу. Когда ребенок видит свое отражение, его рот открывается от удивления, а лицо озаряет широкая улыбка. 20-недельняя малышка начинает заливаться смехом, лепетать и хихикать, не отводя взгляда от своего отражения.

Не менее трогательной является реакция отца девочки. Наблюдая за ней, Крис не может сдержать улыбки. "Мне нравилось наблюдать за выражением лица ее папы. Он очень ее любит", — поделилась Ханна.

Позиции зрителей

Пользователи TikTok восхитились этим видео. Ролик собрал более 1,2 миллиона просмотров и почти 260 тысяч лайков.

"Пусть они всегда улыбаются, когда видят себя в зеркале", — написал один из комментаторов;

"Разве детский смех не является лучшим звуком в мире?" — отметил другой;

Следующий юзер написал: "Папино лицо полно любви".

Педиатр детской больницы Феникса, доктор Гэри Киркилас, объяснил, что способность узнавать себя в зеркале у детей появляется значительно позже — в возрасте 1,5-2 лет. До этого времени младенцы не имеют ощущения собственного "я".

Напомним, Эли Джонс, молодая мама из Далласа (США), однажды заметила, что в комнате, где играла ее маленькая дочь Гарпер, внезапно воцарилась подозрительная тишина. Ее беспокойство оказалось не напрасным.

Кроме того, трогательный ролик, на котором любознательная девочка самостоятельно обращается к бортпроводнице с просьбой о яблочном соке, покорил соцсети, собрав более 9 миллионов просмотров в Instagram.