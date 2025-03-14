Мама села в самолет с двумя детьми: во время полета к ней пришло внезапное осознание (видео)

Авиакомпания Southwest Airlines, которой путешествовала семья, заметила вирусное видео и прокомментировала этот курьезный случай.

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Трогательное видео, в котором маленькая путешественница самостоятельно обратилась к бортпроводнице за яблочным соком, покорило соцсети, собрав более 9 миллионов просмотров в Instagram.

Хайди Ауне, мама двух дочерей, поделилась моментом, который женщина назвала настоящим "триумфом материнства". Сначала она гордилась, когда ее дочери самостоятельно передали билеты бортпроводнице во время посадки, а потом удивилась еще больше.

Самостоятельность детей

"Моя двухлетняя дочь всегда была немного несмелой, когда делала что-то самостоятельно, поэтому я очень гордилась, когда она передала свой билет бортпроводнице", — рассказала Хайди изданию Newsweek, которая путешествовала в Остин (Техас).

Когда младшая дочь попросила еще яблочного сока после того, как стюардессы закончили обслуживание, мама предложила ей попросить напиток самостоятельно. "Я не думала, что она действительно пойдет сама, но к моему удивлению, дочь поднялась с сиденья и уверенно пошла к бортпроводницам", — рассказывает мать.

Заметив это, женщина начала снимать, показывая ребенку ободряющий жест. Через мгновение девочка успешно выполнила свое задание. "Я видела, как она гордилась собой. Именно такие маленькие моменты моим девочкам основу для большей самостоятельности", — поделилась Ауне.

Реакция авиакомпании

Пользователи TikTok были поражены независимостью малышей. "Вы воспитываете детей, которые умеют уверенно общаться с незнакомцами и отстаивать свое мнение", — написал один из участников обсуждения.

Авиакомпания Southwest Airlines, которой путешествовала семья, также заметила вирусное видео и прокомментировала: "Мы любим поддерживать сильных независимых женщин".

Напомним, ранее стюардесса авиакомпании Alaska Airlines потеряла работу после того, как опубликовала видео в TikTok. В ролике она выполняла тверк в пустом салоне самолета. Несмотря на то, что видео быстро стало вирусным, руководство авиакомпании расценило такое поведение как нарушение внутренних правил и приняло решение об увольнении сотрудницы.

В другом случае один из пассажиров сумел прорваться через системы безопасности аэропорта и добраться до самолета, который уже готовился к взлету. Мужчина пытался остановить воздушное судно непосредственно на взлетной полосе, что вызвало настоящий переполох.